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Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ
Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ - РИА Новости, 10.11.2021
Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для любого крымчанина идти на сотрудничество с Службой безопасности Украины (СБУ) и другими... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:49
2021-11-10T18:55
общество
украина
республика крым
единая россия
служба безопасности украины
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для любого крымчанина идти на сотрудничество с Службой безопасности Украины (СБУ) и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло.ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза, Юрии Ломенко. Решением местного политсовета Ломенко исключен из рядов партии "Единая Россия"."Украина, по сути, продолжает войну против Крыма. В этих обстоятельствах для любого крымчанина идти на сотрудничество с СБУ и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло. Подыгрывать тем, кто всячески пытается нанести вред твоему дому, близким тебе людям - это предательство", - сказал Константинов, слова которого приводит пресс-служба крымского отделения партии "Единая Россия".По его словам, в деле Ломенко, которому предъявляется очень серьезное обвинение, должны разобраться компетентные органы. "Точку в нем поставит суд. Из партии он исключен", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html
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украина
республика крым
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общество, украина, республика крым, единая россия, служба безопасности украины, владимир константинов, россия
18:49 10.11.2021 (обновлено: 18:55 10.11.2021)
 
Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ

Спикер парламента Крыма Константинов назвал сотрудничество с СБУ противозаконным и подлым

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на гору Аю-Даг в Крыму
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для любого крымчанина идти на сотрудничество с Службой безопасности Украины (СБУ) и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло.
ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза, Юрии Ломенко. Решением местного политсовета Ломенко исключен из рядов партии "Единая Россия".
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"Украина, по сути, продолжает войну против Крыма. В этих обстоятельствах для любого крымчанина идти на сотрудничество с СБУ и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло. Подыгрывать тем, кто всячески пытается нанести вред твоему дому, близким тебе людям - это предательство", - сказал Константинов, слова которого приводит пресс-служба крымского отделения партии "Единая Россия".
По его словам, в деле Ломенко, которому предъявляется очень серьезное обвинение, должны разобраться компетентные органы. "Точку в нем поставит суд. Из партии он исключен", - подчеркнул Константинов.
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ОбществоУкраинаРеспублика КрымЕдиная РоссияСлужба безопасности УкраиныВладимир КонстантиновРоссия
 
 
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