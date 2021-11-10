https://ria.ru/20211110/krym-1758458218.html

Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ

Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ - РИА Новости, 10.11.2021

Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для любого крымчанина идти на сотрудничество с Службой безопасности Украины (СБУ) и другими... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:49

2021-11-10T18:49

2021-11-10T18:55

общество

украина

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единая россия

служба безопасности украины

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для любого крымчанина идти на сотрудничество с Службой безопасности Украины (СБУ) и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло.ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза, Юрии Ломенко. Решением местного политсовета Ломенко исключен из рядов партии "Единая Россия"."Украина, по сути, продолжает войну против Крыма. В этих обстоятельствах для любого крымчанина идти на сотрудничество с СБУ и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло. Подыгрывать тем, кто всячески пытается нанести вред твоему дому, близким тебе людям - это предательство", - сказал Константинов, слова которого приводит пресс-служба крымского отделения партии "Единая Россия".По его словам, в деле Ломенко, которому предъявляется очень серьезное обвинение, должны разобраться компетентные органы. "Точку в нем поставит суд. Из партии он исключен", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20210915/diversiya-1750166302.html

https://ria.ru/20211110/shpion-1758357315.html

украина

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, республика крым, единая россия, служба безопасности украины, владимир константинов, россия