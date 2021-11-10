18:49 10.11.2021 (обновлено: 18:55 10.11.2021)
Крымчан предостерегли от сотрудничества с СБУ
Спикер парламента Крыма Константинов назвал сотрудничество с СБУ противозаконным и подлым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что для любого крымчанина идти на сотрудничество с Службой безопасности Украины (СБУ) и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло.
ФСБ в среду сообщила, что в Крыму разоблачен украинский шпион: житель Ялты в 2017-2018 годах по заданию Киева собирал секретные данные, в том числе о сотрудниках спецслужбы. Мужчина арестован по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Источник в правоохранительных структурах Ялты сообщил РИА Новости, что речь идет об экс-депутате Ялтинского горсовета, ранее возглавлявшем поселковый совет Симеиза, Юрии Ломенко. Решением местного политсовета Ломенко исключен из рядов партии "Единая Россия".
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"Украина, по сути, продолжает войну против Крыма. В этих обстоятельствах для любого крымчанина идти на сотрудничество с СБУ и другими украинскими подрывными структурами не только противозаконно, но и в моральном плане подло. Подыгрывать тем, кто всячески пытается нанести вред твоему дому, близким тебе людям - это предательство", - сказал Константинов, слова которого приводит пресс-служба крымского отделения партии "Единая Россия".
По его словам, в деле Ломенко, которому предъявляется очень серьезное обвинение, должны разобраться компетентные органы. "Точку в нем поставит суд. Из партии он исключен", - подчеркнул Константинов.
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