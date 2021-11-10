16:50 10.11.2021 (обновлено: 17:56 10.11.2021)
Глава МИД Белоруссии отверг причастность России к миграционному кризису
Глава МИД Белоруссии Макей отверг причастность России к миграционному кризису на границе
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей опроверг в интервью РИА Новости мнение политиков на Западе о причастности РФ к миграционному кризису, заявив, что в республике никто никогда не получал из Москвы таких указаний.
"Я знаю, что никто никогда не получал из Москвы никаких указаний об организации нелегальной миграции. Это результат действий самого ЕС. Это просто попытки оправдать свою конфронтационную политику по отношению к России", - заявил Макей.
Он также отметил, что политика Запада в отношении Белоруссии ведется с дальним прицелом на Россию.
"Потому что Россия, как они считают, представляет угрозу для коллективного Запада", - заявил глава МИД.
Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает Россию "причастной" к миграционному кризису на польско-белорусской границе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.