https://ria.ru/20211110/krizis-1758432288.html

Глава МИД Белоруссии отверг причастность России к миграционному кризису

Глава МИД Белоруссии отверг причастность России к миграционному кризису - РИА Новости, 10.11.2021

Глава МИД Белоруссии отверг причастность России к миграционному кризису

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей опроверг в интервью РИА Новости мнение политиков на Западе о причастности РФ к миграционному кризису, заявив, что в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:50

2021-11-10T16:50

2021-11-10T17:56

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сергей лавров

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей опроверг в интервью РИА Новости мнение политиков на Западе о причастности РФ к миграционному кризису, заявив, что в республике никто никогда не получал из Москвы таких указаний.Он также отметил, что политика Запада в отношении Белоруссии ведется с дальним прицелом на Россию."Потому что Россия, как они считают, представляет угрозу для коллективного Запада", - заявил глава МИД.Запад, обвиняя Москву в причастности к миграционному кризису вокруг стран ЕС и Белоруссии, запустил информационную кампанию, чтобы уйти от ответственности, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает Россию "причастной" к миграционному кризису на польско-белорусской границе.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

https://ria.ru/20211110/krym-1758425845.html

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