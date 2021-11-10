https://ria.ru/20211110/krizis-1758354780.html

В ОДКБ призвали к мирному разрешению кризиса на границе Белоруссии и Польши

В ОДКБ призвали к мирному разрешению кризиса на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021

В ОДКБ призвали к мирному разрешению кризиса на границе Белоруссии и Польши

ОДКБ внимательно и с озабоченностью следит за миграционным кризисом на польско-белорусской границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир... РИА Новости, 10.11.2021

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в мире

польша

одкб

ближний восток

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. ОДКБ внимательно и с озабоченностью следит за миграционным кризисом на польско-белорусской границе, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Мы внимательно и с озабоченностью следим за миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Возникший миграционный кризис грозит перерасти в большую беду для тысяч мирных людей, Среди которых есть немало женщин и детей", - заявил Зайнетдинов.ОДКБ рассчитывает, что стороны миграционного кризиса на белорусско-польской границе предпримут все меры для его мирного разрешения, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов."Рассчитываем, что стороны при поддержке авторитетных международных организаций предпримут все возможные политико-дипломатические и гуманитарные меры для мирного разрешения кризисной ситуации, чтобы она не переросла в угрозу безопасности на границе государства-члена ОДКБ", - сказал Зайнетдинов.В понедельник несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь белорусско-польскую границу. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей крайне напряженная. Беженцы находятся перед польскими заграждениями на линии границы, они неоднократно пытались донести польской стороне, что покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности. По сообщению погранкомитета, "в людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", и "в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения".

https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

польша

ближний восток

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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц. 2021-11-10T11:11 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, польша, одкб, ближний восток, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии