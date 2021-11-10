https://ria.ru/20211110/krizis-1758344618.html

Захарова назвала одну из причин кризиса на границе Белоруссии и Польши

Захарова назвала одну из причин кризиса на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 10.11.2021

Захарова назвала одну из причин кризиса на границе Белоруссии и Польши

Одной из причин нынешнего миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши стало то, что ЕС принимал у себя команды лидера белорусской оппозиции Светланы... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:24

2021-11-10T10:24

2021-11-10T10:24

в мире

александр лукашенко

кгб белоруссии

николас мадуро

прибалтика

латинская америка

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758336899_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_d33d008f5aaf3454fd2ed6175921c0c8.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Одной из причин нынешнего миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши стало то, что ЕС принимал у себя команды лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, считает представитель МИД РФ Мария Захарова."Почему они (беженцы) идут именно в страны ЕС? Помимо пособий, помимо тех программ, репортажей о том, как на протяжении нескольких лет страны ЕС принимали беженцев у себя, они еще ориентировались на очень интересный сюжет последнего года. А именно - как Польша, Литва, страны Прибалтики, Брюссель принимали у себя людей из Белоруссии, которые заявляли буквально схожие вещи - что они не могут больше находиться на территории своей страны, что они считают себя временно перемещенными людьми или беженцами, находящимися в изгнании. Что они ищут защиты, протекции, помощи. И страны ЕС эту помощь им оказывали", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live"Она обратила внимание на уровень материальной поддержки "бригады Тихановской"."Это же финансирование, ее же принимают на уровне, по тем характеристикам, которые обычно применяются для описания визитов на высшем уровне. Сопровождение, работа с ней и ее людьми. Материальная поддержка. А она же не единственная - там целая агитбригада из Белоруссии и других стран, из стран Латинской Америки в том числе. Помним о товарище Гуаидо со всей его командой", - отметила Захарова.По ее оценке, "это в том числе был сигнал, который люди считали очень четко. Что, оказывается, такие программы осуществляются... Это системная политика ЕС - принимать всех, кто недоволен жизнью у себя в стране".В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. Бразильское правительство признает законными представителями Венесуэлы только посланников Гуаидо.Венесуэльская Национальная ассамблея 5 января 2020 года лишила Гуаидо поста председателя парламента, на его место был избран провластный депутат Луис Парра. Однако депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок и оппозиционный парламент продолжит работу.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758229634.html

прибалтика

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лагерь беженцев на границе Белоруссии и Польши Число беженцев, подошедших к границе Белоруссии с Польшей, оценивается в три тысячи человек. Они рубят деревья, разжигают костры и ставят палатки. 2021-11-10T10:24 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, александр лукашенко, кгб белоруссии, николас мадуро, прибалтика, латинская америка, мария захарова, россия, светлана тихановская, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии