https://ria.ru/20211110/kreml-1758379177.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав РФ и США Владимира Путина Путина и Джо Байдена в начале... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:49

2021-11-10T12:49

2021-11-10T13:22

сша

владимир путин

джо байден

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав РФ и США Владимира Путина Путина и Джо Байдена в начале следующего года, отметив, что все возможно, но реальной договоренности пока нет.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу.

https://ria.ru/20211109/vizy-1758319997.html

сша

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сша, владимир путин, джо байден, россия, дмитрий песков