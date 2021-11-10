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В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 10.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав РФ и США Владимира Путина Путина и Джо Байдена в начале... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:49
2021-11-10T12:49
2021-11-10T13:22
сша
владимир путин
джо байден
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи глав РФ и США Владимира Путина Путина и Джо Байдена в начале следующего года, отметив, что все возможно, но реальной договоренности пока нет.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу.
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сша, владимир путин, джо байден, россия, дмитрий песков
12:49 10.11.2021 (обновлено: 13:22 10.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
Песков: как только будут реальные договоренности о встрече Путина и Байдена, мы сообщим