Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре на третьи сутки после рождения сына
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАнастасия Костенко, представительница России на конкурсе Мисс Мира-2014
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре, которая началась на третьи сутки после рождения сына Алексея. По словам новоиспеченной матери в Instagram, у нее начался "бэби-блюз" – состояние, которое переносится легче, чем послеродовая депрессия, но также вызывает резкую смену настроения.
"Должна вам признаться – неожиданно меня накрыл бэби-блюз. Кто бы мог подумать, да? На третьи сутки прибыло много молока и понеслось. Утром все отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть от трогательных моментов, но вечером…. У меня возникало чувство, будто моя голова – это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями", – призналась Костенко.
Она добавила, что на момент написания поста почувствовала, как ее "отпускает".
"Я справляюсь, помощь есть и больше от нее не отказываюсь, время подумать и отдохнуть тоже (и тут я счастлива, что с рождением Евы когда-то поняла, что без режима семье, которая хочет много детей, ну просто никак), все спокойно, мы делаем все уверено и ночью можно реально спать", – заключила Анастасия.
Сын Алексей родился от футболиста Дмитрия Тарасова 29 октября. Также у пары есть двое дочерей – Милана и Ева. Дмитрий Тарасов признался, что мальчика назвали в честь его отца.
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