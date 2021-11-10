https://ria.ru/20211110/kostenko-1758347027.html

Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре

Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре - РИА Новости, 10.11.2021

Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре

Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре, которая началась на третьи сутки после рождения сына Алексея. По словам новоиспеченной матери в Instagram,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:58

2021-11-10T10:58

2021-11-10T10:58

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре, которая началась на третьи сутки после рождения сына Алексея. По словам новоиспеченной матери в Instagram, у нее начался "бэби-блюз" – состояние, которое переносится легче, чем послеродовая депрессия, но также вызывает резкую смену настроения.Она добавила, что на момент написания поста почувствовала, как ее "отпускает".Сын Алексей родился от футболиста Дмитрия Тарасова 29 октября. Также у пары есть двое дочерей – Милана и Ева. Дмитрий Тарасов признался, что мальчика назвали в честь его отца.

https://ria.ru/20211025/sokolovskiy-1756178896.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, дмитрий тарасов