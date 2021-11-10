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Шоубиз
https://ria.ru/20211110/kostenko-1758347027.html
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре - РИА Новости, 10.11.2021
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре, которая началась на третьи сутки после рождения сына Алексея. По словам новоиспеченной матери в Instagram,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:58
2021-11-10T10:58
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
дмитрий тарасов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре, которая началась на третьи сутки после рождения сына Алексея. По словам новоиспеченной матери в Instagram, у нее начался "бэби-блюз" – состояние, которое переносится легче, чем послеродовая депрессия, но также вызывает резкую смену настроения.Она добавила, что на момент написания поста почувствовала, как ее "отпускает".Сын Алексей родился от футболиста Дмитрия Тарасова 29 октября. Также у пары есть двое дочерей – Милана и Ева. Дмитрий Тарасов признался, что мальчика назвали в честь его отца.
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знаменитости, шоу-бизнес, дмитрий тарасов
10:58 10.11.2021
 
Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре

Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре на третьи сутки после рождения сына

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАнастасия Костенко, представительница России на конкурсе Мисс Мира-2014
Анастасия Костенко, представительница России на конкурсе Мисс Мира-2014 - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Анастасия Костенко призналась в послеродовой хандре, которая началась на третьи сутки после рождения сына Алексея. По словам новоиспеченной матери в Instagram, у нее начался "бэби-блюз" – состояние, которое переносится легче, чем послеродовая депрессия, но также вызывает резкую смену настроения.

"Должна вам признаться – неожиданно меня накрыл бэби-блюз. Кто бы мог подумать, да? На третьи сутки прибыло много молока и понеслось. Утром все отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть от трогательных моментов, но вечером…. У меня возникало чувство, будто моя голова – это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями", – призналась Костенко.

Она добавила, что на момент написания поста почувствовала, как ее "отпускает".

"Я справляюсь, помощь есть и больше от нее не отказываюсь, время подумать и отдохнуть тоже (и тут я счастлива, что с рождением Евы когда-то поняла, что без режима семье, которая хочет много детей, ну просто никак), все спокойно, мы делаем все уверено и ночью можно реально спать", – заключила Анастасия.

Сын Алексей родился от футболиста Дмитрия Тарасова 29 октября. Также у пары есть двое дочерей – Милана и Ева. Дмитрий Тарасов признался, что мальчика назвали в честь его отца.
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