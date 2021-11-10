https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758415019.html

Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны

Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны

Все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в России, эффективны и безопасны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:25

2021-11-10T15:25

2021-11-10T15:52

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в России, эффективны и безопасны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758374917.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии