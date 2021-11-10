https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758415019.html
Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны
Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны
Все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в России, эффективны и безопасны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:25
2021-11-10T15:25
2021-11-10T15:52
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все вакцины от коронавируса, которые зарегистрированы в России, эффективны и безопасны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758374917.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
15:25 10.11.2021 (обновлено: 15:52 10.11.2021)
Голикова: все российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны
Татьяна Голикова: все российские вакцины от COVID-19 эффективны и безопасны