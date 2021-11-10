Голикова назвала регионы с дефицитом медицинского кислорода

"В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня, и мы каждый раз вместе с Минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов, с тем чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.