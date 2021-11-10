15:16 10.11.2021 (обновлено: 15:30 10.11.2021)
Голикова назвала регионы с дефицитом медицинского кислорода
Голикова: в ряде регионов сложилась критическая ситуация с медицинским кислородом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты в отделении для больных коронавирусом
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Воронежской, Кировской, Ивановской областях и Севастополе сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее сложная ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Мы сегодня также эту тему обсуждали на совещании у меня, и мы каждый раз вместе с Минпромторгом координируем краткосрочные меры для поддержки регионов, с тем чтобы граждане не остались без соответствующей поддержки в медицинских организациях", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
В целях обеспечения медицинских организаций кислородом, регионам выделено из резервного фонда 5,7 млрд рублей для приобретения кислородных концентраторов и еще полмиллиарда рублей выделено на обновление оборудования на предприятиях, которые производят кислород.