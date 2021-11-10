https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411038.html

Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы

Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости коронавирусом в России. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:11

2021-11-10T15:11

2021-11-10T15:26

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости коронавирусом в России."По-прежнему 30% заболеваемости приходится на крупные регионы, такие как: Москва, Московская область, Санкт Петербург. 70% - это остальные регионы страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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