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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758411038.html
Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы
Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости коронавирусом в России. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:11
2021-11-10T15:26
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости коронавирусом в России."По-прежнему 30% заболеваемости приходится на крупные регионы, такие как: Москва, Московская область, Санкт Петербург. 70% - это остальные регионы страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:11 10.11.2021 (обновлено: 15:26 10.11.2021)
 
Голикова: 30% заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы

Вице-премьер Голикова: около трети заболевших COVID-19 приходится на крупные регионы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости коронавирусом в России.
"По-прежнему 30% заболеваемости приходится на крупные регионы, такие как: Москва, Московская область, Санкт Петербург. 70% - это остальные регионы страны", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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