https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758409595.html
Голикова рассказала о ситуации с заполняемостью коек
Голикова рассказала о ситуации с заполняемостью коек - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова рассказала о ситуации с заполняемостью коек
В России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом, всего по стране развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 201 тысяча из них оснащены подачей... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:08
2021-11-10T15:08
2021-11-10T15:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_054c2e00a24b53d8db0b4986287f0c07.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом, всего по стране развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 201 тысяча из них оснащены подачей кислорода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднего российского показателя, многие регионы осознанно держат резерв коек и страхуются, чтобы при росте госпитализаций было наличие коек, добавила Голикова."Но тем не менее я бы хотела обратиться к гражданам, что напряженность в медицинской системе полностью сегодня зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация", - заключила она.
https://ria.ru/20211110/golikova-1758410381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729087058_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_cc0d8344f5f8e4167f4bf92eaee549bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:08 10.11.2021 (обновлено: 15:21 10.11.2021)
Голикова рассказала о ситуации с заполняемостью коек
Голикова: в России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом