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Уральские ученые работают над созданием лекарства от коронавируса
Уральские ученые работают над созданием лекарства от коронавируса - РИА Новости, 10.11.2021
Уральские ученые работают над созданием лекарства от коронавируса
Уральские ученые работают над созданием лекарств от коронавируса, сообщает в среду Уральский федеральный университет (УрФУ). РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:43
2021-11-10T17:35
распространение коронавируса
общество
уральский федеральный университет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Уральские ученые работают над созданием лекарств от коронавируса, сообщает в среду Уральский федеральный университет (УрФУ).Председатель уральского отделения РАН, член Наблюдательного совета УрФУ Валерий Чарушин отметил, что президент страны дал поручение нескольким министерствам обратить внимание не только на вакцины, но и на лекарственные средства."Мы только что передали в новосибирский "Вектор" более 50 образцов новых соединений, которые рассматриваются нами. Ученые Института органического синтеза УрО РАН и УрФУ работают в рамках этого гранта вместе. Мы провели компьютерное моделирование, виртуальный биологический скрининг и, опираясь на его результаты, провели докинг этих образцов по отношению к вирусной РНК полимеразе. На основании этих результатов подготовили библиотеку соединений, которые сейчас будут тестироваться в Новосибирске в НПО "Вектор", - уточнил Чарушин.Одновременно с этим в петербургском Институте ядерной физики, который входит в научно-исследовательский центр Курчатовский институт, проводится оценка и изучение механизмов действия данных соединений в отношении COVID-19, сообщил академик."То есть мы не только моделируем, но и имеем возможность изучить взаимодействие новых органических веществ с биологической мишенью — это вирусная РНК полимеразы или протеазы, которые участвуют в жизнедеятельности коронавируса. Эта работа приобретает новый размах", — заключил Чарушин.УрФУ уточняет, что исследования выполняются в рамках гранта. В прошлом году заявка Института органического синтеза УрО РАН по развитию медицинской химии получила поддержку Минобрнауки России. Грант в 100 миллионов рублей выделен консорциуму восьми институтов, сотрудники которых занимаются органическим синтезом.
https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html
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общество, уральский федеральный университет, российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, навигатор абитуриента, университетская наука
14:43 10.11.2021 (обновлено: 17:35 10.11.2021)
 
Уральские ученые работают над созданием лекарства от коронавируса

Институт органического синтеза УрО РАН работает над созданием лекарств от коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Уральские ученые работают над созданием лекарств от коронавируса, сообщает в среду Уральский федеральный университет (УрФУ).
"Сотрудники Института органического синтеза УрО РАН и Уральского федерального университета работают над созданием лекарств от коронавируса. Ученые подобрали более 50 образцов новых соединений, которые могут стать основой для новых препаратов", - говорится в сообщении.
Председатель уральского отделения РАН, член Наблюдательного совета УрФУ Валерий Чарушин отметил, что президент страны дал поручение нескольким министерствам обратить внимание не только на вакцины, но и на лекарственные средства.
"Мы только что передали в новосибирский "Вектор" более 50 образцов новых соединений, которые рассматриваются нами. Ученые Института органического синтеза УрО РАН и УрФУ работают в рамках этого гранта вместе. Мы провели компьютерное моделирование, виртуальный биологический скрининг и, опираясь на его результаты, провели докинг этих образцов по отношению к вирусной РНК полимеразе. На основании этих результатов подготовили библиотеку соединений, которые сейчас будут тестироваться в Новосибирске в НПО "Вектор", - уточнил Чарушин.
Одновременно с этим в петербургском Институте ядерной физики, который входит в научно-исследовательский центр Курчатовский институт, проводится оценка и изучение механизмов действия данных соединений в отношении COVID-19, сообщил академик.
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"То есть мы не только моделируем, но и имеем возможность изучить взаимодействие новых органических веществ с биологической мишенью — это вирусная РНК полимеразы или протеазы, которые участвуют в жизнедеятельности коронавируса. Эта работа приобретает новый размах", — заключил Чарушин.
УрФУ уточняет, что исследования выполняются в рамках гранта. В прошлом году заявка Института органического синтеза УрО РАН по развитию медицинской химии получила поддержку Минобрнауки России. Грант в 100 миллионов рублей выделен консорциуму восьми институтов, сотрудники которых занимаются органическим синтезом.
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