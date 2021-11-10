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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 10.11.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 927, Санкт-Петербурге - 2 942, Подмосковье - 2 649, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:48
2021-11-10T11:48
2021-11-10T11:48
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 927, Санкт-Петербурге - 2 942, Подмосковье - 2 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 927, 2. Санкт-Петербург - 2 942, 3. Московская область - 2 649", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 3 927