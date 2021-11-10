https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758363523.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 10.11.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 927, Санкт-Петербурге - 2 942, Подмосковье - 2 649, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:48

2021-11-10T11:48

2021-11-10T11:48

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 3 927, Санкт-Петербурге - 2 942, Подмосковье - 2 649, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3 927, 2. Санкт-Петербург - 2 942, 3. Московская область - 2 649", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211110/pandemiya-1758351078.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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