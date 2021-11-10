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В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
В России второй день подряд обновляется максимум по числу смертей пациентов с с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:47
2021-11-10T11:47
2021-11-10T11:53
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В России второй день подряд обновляется максимум по числу смертей пациентов с с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1 239 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 98 человек, в Санкт-Петербурге — 82, в Подмосковье — 55.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 10.11.2021 (обновлено: 11:53 10.11.2021)
В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19 — 1239 человек