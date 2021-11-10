https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758363390.html

В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19

В России второй день подряд обновляется максимум по числу смертей пациентов с с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:47

2021-11-10T11:47

2021-11-10T11:53

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В России второй день подряд обновляется максимум по числу смертей пациентов с с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1 239 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 98 человек, в Санкт-Петербурге — 82, в Подмосковье — 55.

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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