https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758343081.html

Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко

Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2021

Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко

Нынешняя волна коронавируса агрессивнее предыдущих, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:14

2021-11-10T10:14

2021-11-10T11:39

распространение коронавируса

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нынешняя волна коронавируса агрессивнее предыдущих, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Последняя волна <...> распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма, и поэтому система оказания медицинской помощи также претерпела определенные изменения", — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По мнению специалистов, третья волна плавно перешла в четвертую, ситуация усугубляется распространением дельта-штамма.Впервые суточное число зараженных в России превысило 40 тысяч 28 октября, 6 ноября оно достигало 41,3 тысячи. Одновременно в стране фиксируют рекордную смертность от коронавируса: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии