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Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко
Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко - РИА Новости, 10.11.2021
Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко
Нынешняя волна коронавируса агрессивнее предыдущих, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:14
2021-11-10T10:14
2021-11-10T11:39
распространение коронавируса
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нынешняя волна коронавируса агрессивнее предыдущих, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Последняя волна <...> распространяется значимо быстрее, среди населения фаза осложнения развивается также значительно быстрее, чем при циркуляции уханьского штамма, и поэтому система оказания медицинской помощи также претерпела определенные изменения", — сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По мнению специалистов, третья волна плавно перешла в четвертую, ситуация усугубляется распространением дельта-штамма.Впервые суточное число зараженных в России превысило 40 тысяч 28 октября, 6 ноября оно достигало 41,3 тысячи. Одновременно в стране фиксируют рекордную смертность от коронавируса: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.
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РИА Новости
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здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:14 10.11.2021 (обновлено: 11:39 10.11.2021)
Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что нынешняя волна коронавируса распространяется в России быстрее прошлых