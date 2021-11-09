https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758174682.html

Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист

Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист - РИА Новости, 09.11.2021

Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист

Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:43

2021-11-09T10:43

2021-11-09T12:48

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.По словам ученого, наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, он упомянул Россию, где "ежедневно регистрируется больше 40 тысяч" заболевших.Впервые суточное число зараженных превысило 40 тысяч 28 октября, на пике 6 ноября оно достигало 41,3 тысячи. Одновременно в России фиксируется рекордная смертность от коронавируса: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. 6 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что количество россиян, решивших сделать прививку, возросло почти в четыре-пять раз. По данным властей, первый компонент вакцины получили уже более 60 миллионов человек, оба — свыше 57,2 миллиона. Уровень коллективного иммунитета достиг 48%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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