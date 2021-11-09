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Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист
Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист - РИА Новости, 09.11.2021
Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист
Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:43
2021-11-09T12:48
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.По словам ученого, наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, он упомянул Россию, где "ежедневно регистрируется больше 40 тысяч" заболевших.Впервые суточное число зараженных превысило 40 тысяч 28 октября, на пике 6 ноября оно достигало 41,3 тысячи. Одновременно в России фиксируется рекордная смертность от коронавируса: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. 6 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что количество россиян, решивших сделать прививку, возросло почти в четыре-пять раз. По данным властей, первый компонент вакцины получили уже более 60 миллионов человек, оба — свыше 57,2 миллиона. Уровень коллективного иммунитета достиг 48%.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, воз, владимир чуланов
10:43 09.11.2021 (обновлено: 12:48 09.11.2021)
 
Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист

Инфекционист Минздрава Чуланов: третья волна коронавируса в России переросла в четвертую

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.

"Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается", — сказал он на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика — 2021".

По словам ученого, наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, он упомянул Россию, где "ежедневно регистрируется больше 40 тысяч" заболевших.
Впервые суточное число зараженных превысило 40 тысяч 28 октября, на пике 6 ноября оно достигало 41,3 тысячи. Одновременно в России фиксируется рекордная смертность от коронавируса: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. 6 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что количество россиян, решивших сделать прививку, возросло почти в четыре-пять раз. По данным властей, первый компонент вакцины получили уже более 60 миллионов человек, оба — свыше 57,2 миллиона. Уровень коллективного иммунитета достиг 48%.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВОЗВладимир Чуланов
 
 
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