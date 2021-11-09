10:43 09.11.2021 (обновлено: 12:48 09.11.2021)
Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую, заявил инфекционист
Инфекционист Минздрава Чуланов: третья волна коронавируса в России переросла в четвертую
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в ГКБ № 15 им. Филатова
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Третья волна коронавируса в России сменилась четвертой, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов.
"Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается", — сказал он на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика — 2021".
По словам ученого, наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, он упомянул Россию, где "ежедневно регистрируется больше 40 тысяч" заболевших.
Впервые суточное число зараженных превысило 40 тысяч 28 октября, на пике 6 ноября оно достигало 41,3 тысячи. Одновременно в России фиксируется рекордная смертность от коронавируса: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. 6 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что количество россиян, решивших сделать прививку, возросло почти в четыре-пять раз. По данным властей, первый компонент вакцины получили уже более 60 миллионов человек, оба — свыше 57,2 миллиона. Уровень коллективного иммунитета достиг 48%.