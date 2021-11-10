https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758338850.html

В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации

В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021

В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации

В Совфеде не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета СФ,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:38

2021-11-10T09:38

2021-11-10T11:17

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владимир круглый

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Совфеде не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над коронавирусом нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. По его словам, для этого препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.Он отметил, что если коллеги-парламентарии разработают соответствующий законопроект, "он будет обсуждаться". При этом сенатор напомнил, что ранее Госдума не стала включать вакцинацию от ковида в Национальный календарь прививок.Круглый пояснил, что включение вакцины от ковид в Национальный календарь прививок не означает принудительной вакцинации граждан. "Это позволит на постоянной, системной основе вакцинировать граждан от коронавирусной инфекции, выделять бюджетные средства на ее производство, не только в период пандемии", - пояснил он. В качестве примера Круглый назвал прививку от гриппа, которая ежегодно делается в плановом порядке.Говоря об обязательности вакцинации, сенатор отметил, что по действующему законодательству иммунизация является добровольной, в период пандемии обязательной вакцинации подлежат некоторые категории работников, которые имеют дело с большим количеством людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/koronavirus-1758291294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, владимир круглый