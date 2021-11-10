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В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации
В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021
В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации
В Совфеде не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета СФ,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:38
2021-11-10T09:38
2021-11-10T11:17
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Совфеде не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над коронавирусом нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. По его словам, для этого препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.Он отметил, что если коллеги-парламентарии разработают соответствующий законопроект, "он будет обсуждаться". При этом сенатор напомнил, что ранее Госдума не стала включать вакцинацию от ковида в Национальный календарь прививок.Круглый пояснил, что включение вакцины от ковид в Национальный календарь прививок не означает принудительной вакцинации граждан. "Это позволит на постоянной, системной основе вакцинировать граждан от коронавирусной инфекции, выделять бюджетные средства на ее производство, не только в период пандемии", - пояснил он. В качестве примера Круглый назвал прививку от гриппа, которая ежегодно делается в плановом порядке.Говоря об обязательности вакцинации, сенатор отметил, что по действующему законодательству иммунизация является добровольной, в период пандемии обязательной вакцинации подлежат некоторые категории работников, которые имеют дело с большим количеством людей.
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общество, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирус covid-19, владимир круглый
09:38 10.11.2021 (обновлено: 11:17 10.11.2021)
В Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации
Сенатор Круглый: в Cовфеде не обсуждают вопрос о введении обязательной вакцинации
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
В Совфеде
не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от COVID-19, заявил РИА Новости в среду член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинзбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над коронавирусом нужно, чтобы прививку сделали 70-75% населения России. По его словам, для этого препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.
"В Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении на законодательном уровне обязательной вакцинации от COVID", - сказал Круглый.
Он отметил, что если коллеги-парламентарии разработают соответствующий законопроект, "он будет обсуждаться". При этом сенатор напомнил, что ранее Госдума
не стала включать вакцинацию от ковида в Национальный календарь прививок.
Круглый пояснил, что включение вакцины от ковид в Национальный календарь прививок не означает принудительной вакцинации граждан. "Это позволит на постоянной, системной основе вакцинировать граждан от коронавирусной инфекции, выделять бюджетные средства на ее производство, не только в период пандемии", - пояснил он. В качестве примера Круглый назвал прививку от гриппа, которая ежегодно делается в плановом порядке.
Говоря об обязательности вакцинации, сенатор отметил, что по действующему законодательству иммунизация является добровольной, в период пандемии обязательной вакцинации подлежат некоторые категории работников, которые имеют дело с большим количеством людей.