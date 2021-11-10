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В Германии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Германии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.11.2021
В Германии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Германия обновила антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом - за сутки в стране заболели 39 676 человек, следует из данных института... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:38
2021-11-10T09:38
2021-11-10T09:38
распространение коронавируса
в мире
германия
коронавирус covid-19
институт роберта коха
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Германия обновила антирекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом - за сутки в стране заболели 39 676 человек, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.В Германии сейчас говорят о четвертой волне пандемии. Страна обновляет антирекорд по заболеваемости COVID-19 уже не впервые за ноябрь.Скончались за минувшие сутки 236 человек с COVID-19.Общее число случаев заражения в ФРГ достигло 4 844 054, за все время скончались 96 963 человека с подтвержденным коронавирусом. Выздоровели более 4,4 миллиона человек.
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в мире, германия, коронавирус covid-19, институт роберта коха
В Германии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Рекордные почти 40 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Германии