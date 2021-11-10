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Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море
Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:24
2021-11-10T17:24
в мире
сша
батуми
военно-морские силы сша
черное море
россия
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в заявлении шестого флота.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В понедельник Mount Whitney и Porter зашли в грузинский порт Батуми. Минобороны России заявило, что действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.
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в мире, сша, батуми, военно-морские силы сша, черное море, россия
17:24 10.11.2021
 
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море

Два корабля ВМС США покинули порт Батуми и продолжат операции в Черном море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в заявлении шестого флота.

"Спасибо, Батуми, за теплый прием и прекрасный визит в порт. Сейчас для Mount Whitney и Porter пришло время продолжить плановые операции в Черном море вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - сообщил шестой флот в Twitter.

Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В понедельник Mount Whitney и Porter зашли в грузинский порт Батуми. Минобороны России заявило, что действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.
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В миреСШАБатумиВоенно-морские силы СШАЧерное мореРоссия
 
 
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