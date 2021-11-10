https://ria.ru/20211110/korabli-1758438967.html

Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море

Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021

Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море

Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:24

2021-11-10T17:24

2021-11-10T17:24

в мире

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батуми

военно-морские силы сша

черное море

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в заявлении шестого флота.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В понедельник Mount Whitney и Porter зашли в грузинский порт Батуми. Минобороны России заявило, что действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.

https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html

сша

батуми

черное море

россия

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2021

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в мире, сша, батуми, военно-морские силы сша, черное море, россия