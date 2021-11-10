https://ria.ru/20211110/korabli-1758438967.html
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море
Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:24
2021-11-10T17:24
2021-11-10T17:24
в мире
сша
батуми
военно-морские силы сша
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757104550_472:0:2321:1040_1920x0_80_0_0_530cbb6343787c5bd2b71ca7e175eec8.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter покинули грузинский порт Батуми и продолжат операции в Черном море, говорится в заявлении шестого флота.Ранее шестой флот ВМС США сообщил, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса. В понедельник Mount Whitney и Porter зашли в грузинский порт Батуми. Минобороны России заявило, что действия ВМС США в Черном море - дестабилизирующий фактор, одна из целей - военное освоение территории Украины.
https://ria.ru/20211109/minoborony-1758216434.html
сша
батуми
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757104550_703:0:2090:1040_1920x0_80_0_0_4000581de868cf1acdcf50b283d1da89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, батуми, военно-морские силы сша, черное море, россия
Два корабля ВМС США продолжат операции в Черном море
Два корабля ВМС США покинули порт Батуми и продолжат операции в Черном море