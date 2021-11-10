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Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье

Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье - РИА Новости, 10.11.2021

Водолазное судно вышло к контейнеровозу, севшему на мель в Приморье

Водолазное судно "Ростов Великий" вышло к контейнеровозу Rise Shine для анализа разрушений, сообщил РИА Новости директор приморского филиала спасательной службы РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T04:38

2021-11-10T04:38

2021-11-10T10:40

происшествия

приморский край

находка

владивосток

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

иван агаревский

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ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя — РИА Новости. Водолазное судно "Ростов Великий" вышло к контейнеровозу Rise Shine для анализа разрушений, сообщил РИА Новости директор приморского филиала спасательной службы Росморречфлота Иван Агаревский.Накануне Rise Shine, который ходит под флагом Панамы, сел на мель в районе мыса Козино у берегов Находки. На борту был экипаж из 14 человек, все — граждане КНР, их эвакуировали.По данным Росморречфлота, судно получило пробоины, но не развалилось. По информации правительства региона, на нем находятся 200 контейнеров с запчастями, в баках — более 300 тонн горюче-смазочных материалов.Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что причиной ЧП мог стать обрыв якоря на стоянке в 200 метрах от берега из-за высокой волны.

приморский край

находка

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, находка, владивосток, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), иван агаревский