https://ria.ru/20211110/konferentsiya-1758402174.html

Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии

Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии

Минск не будет участвовать в конференции по Белоруссии, инициированной Веной, тема обсуждалась, но на текущей момент инициатива бесплодна и недружественна,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

2021-11-10T14:35

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Минск не будет участвовать в конференции по Белоруссии, инициированной Веной, тема обсуждалась, но на текущей момент инициатива бесплодна и недружественна, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.По его словам, в Минске в курсе об инициативе австрийских властей о проведении международной конференции по Белоруссии."Что касается данной идеи, по инициативе австрийской стороны и лично господина (канцлера Александера) Шалленберга – мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шалленбергом", - сообщил Макей по итогам заседания коллегии с РФ в Москве.По словам главы МИД Белоруссии, австрийская сторона "настойчиво упрашивала" белорусских представителей принять участие в конференции.Он подчеркнул, что несмотря на "будущие санкции", власти смогут обеспечить нормальное развитие государства и общества."Поэтому конференция в том виде, в каком ее задумали организаторы, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Белоруссии", - сказал он, подчеркнув, что никто из представителей Минска участвовать в ней не будет."Пусть для галочки они проведут это мероприятие, обсуждая в который раз с известными беглыми оппонентами власти перспективы изменения власти в Белоруссии", - сказал Макей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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