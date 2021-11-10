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Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии
Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии
Минск не будет участвовать в конференции по Белоруссии, инициированной Веной, тема обсуждалась, но на текущей момент инициатива бесплодна и недружественна,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:35
2021-11-10T14:35
в мире
австрия
белоруссия
москва
мид белоруссии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
владимир макей
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Минск не будет участвовать в конференции по Белоруссии, инициированной Веной, тема обсуждалась, но на текущей момент инициатива бесплодна и недружественна, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.По его словам, в Минске в курсе об инициативе австрийских властей о проведении международной конференции по Белоруссии."Что касается данной идеи, по инициативе австрийской стороны и лично господина (канцлера Александера) Шалленберга – мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шалленбергом", - сообщил Макей по итогам заседания коллегии с РФ в Москве.По словам главы МИД Белоруссии, австрийская сторона "настойчиво упрашивала" белорусских представителей принять участие в конференции.Он подчеркнул, что несмотря на "будущие санкции", власти смогут обеспечить нормальное развитие государства и общества."Поэтому конференция в том виде, в каком ее задумали организаторы, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Белоруссии", - сказал он, подчеркнув, что никто из представителей Минска участвовать в ней не будет."Пусть для галочки они проведут это мероприятие, обсуждая в который раз с известными беглыми оппонентами власти перспективы изменения власти в Белоруссии", - сказал Макей.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
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в мире, австрия, белоруссия, москва, мид белоруссии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, владимир макей , россия
14:35 10.11.2021
 
Минск отказался участвовать в австрийской конференции по Белоруссии

Макей: Минск не будет участвовать в недружественной австрийской конференции по Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Минск не будет участвовать в конференции по Белоруссии, инициированной Веной, тема обсуждалась, но на текущей момент инициатива бесплодна и недружественна, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
По его словам, в Минске в курсе об инициативе австрийских властей о проведении международной конференции по Белоруссии.
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"Что касается данной идеи, по инициативе австрийской стороны и лично господина (канцлера Александера) Шалленберга – мы обсуждали этот вопрос, в том числе и лично с господином Шалленбергом", - сообщил Макей по итогам заседания коллегии с РФ в Москве.
По словам главы МИД Белоруссии, австрийская сторона "настойчиво упрашивала" белорусских представителей принять участие в конференции.
"Считаю, что это абсолютно – с учетом замысла, изложенного нам – пустая и бессмысленная затея. Речь идет о некоем восстановлении, реконструкции Беларуси, как будто Беларусь – страна, лежащая в руинах, где экономика полностью разрушена. Ситуация выглядит по-другому", - добавил Макей.
Он подчеркнул, что несмотря на "будущие санкции", власти смогут обеспечить нормальное развитие государства и общества.
"Поэтому конференция в том виде, в каком ее задумали организаторы, является абсолютно бесплодной и бессмысленной затеей. Более того, мы рассматриваем ее как абсолютно недружественный шаг по отношению к Белоруссии", - сказал он, подчеркнув, что никто из представителей Минска участвовать в ней не будет.
"Пусть для галочки они проведут это мероприятие, обсуждая в который раз с известными беглыми оппонентами власти перспективы изменения власти в Белоруссии", - сказал Макей.
 
В миреАвстрияБелоруссияМоскваМИД БелоруссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВладимир МакейРоссия
 
 
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