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В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии
В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии - РИА Новости, 10.11.2021
В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии
Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии не рассматривается, потому что никто не может сказать, сколько она продлится, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:53
2021-11-10T12:53
2021-11-10T13:02
распространение коронавируса
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии не рассматривается, потому что никто не может сказать, сколько она продлится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго."Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов и после пандемии.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:53 10.11.2021 (обновлено: 13:02 10.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии
Песков: вопрос о QR-кодах после пандемии не обсуждают, неизвестно, когда она закончится