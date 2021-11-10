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В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии

В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии

Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии не рассматривается, потому что никто не может сказать, сколько она продлится, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:53

2021-11-10T12:53

2021-11-10T13:02

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии не рассматривается, потому что никто не может сказать, сколько она продлится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил, что система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго."Послушайте, нет, нет рассматривается, потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов и после пандемии.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил высокую эффективность использования QR-кодов в пандемию.

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2021

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