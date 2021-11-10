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Система QR-кодов введена надолго, заявил полпред в УрФО

Система QR-кодов введена надолго, заявил полпред в УрФО - РИА Новости, 10.11.2021

Система QR-кодов введена надолго, заявил полпред в УрФО

Система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго, заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:31

2021-11-10T11:31

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Система входа в общественные места по QR-кодам введена надолго, заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.Полпред в режиме видеоконференцсвязи провел совещание по работе с предпринимателями. В заседании приняли участие главные федеральные инспекторы, заместители губернаторов уральских регионов, уполномоченные по правам предпринимателей, а также представители региональных управлений Роспотребнадзора. Темой совещания стала работа бизнеса в условиях ограничительных мер против COVID.Якушев отметил, что темпы вакцинации растут, однако для формирования коллективного иммунитета требуется вакцинировать еще 2,5 миллиона человек. Поэтому важно не только организовать пропускную систему, но и отладить жесткий контроль соблюдения ограничительных мер: масочного режима, социальной дистанции, проверки QR-кодов. Для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа."От этого выиграют все стороны", - подчеркнул полпред.Он также акцентировал, что контролирующим органам нужно аккуратно, не нанося удар по бизнесу, использовать штрафы для стимулирования предпринимателей соблюдать антиковидные меры. "Бизнес столкнулся с серьезными вызовами. Важно не давить, а разъяснять. Мы делаем общее дело, и важно находить решения, которые устраивают всех", - считает Якушев.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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