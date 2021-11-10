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В Южной Корее обвинили в шпионаже перебежчицу из КНДР
В Южной Корее обвинили в шпионаже перебежчицу из КНДР - РИА Новости, 10.11.2021
В Южной Корее обвинили в шпионаже перебежчицу из КНДР
Перебежчица из КНДР предстала перед судом в Южной Корее по обвинению в шпионаже, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированные... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:31
2021-11-10T09:31
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Перебежчица из КНДР предстала перед судом в Южной Корее по обвинению в шпионаже, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированные источники.Обвиняемую назвали агентом северокорейских спецслужб, в ее задачи входило, как утверждается, возвращение перебежчиков из КНДР на родину из Южной Кореи.По данным агентства, 40-летняя обвиняемая, имя которой не называется, прибыла в Южную Корею в декабре 2018 года под видом перебежчицы, будучи тайным агентом служб безопасности КНДР с 2016 года.Утверждается, что с 2012 года она была посредником для переводов денег от бежавших в Южную Корею лиц их семьями на Севере. Когда о ее деятельности стало известно спецслужбам КНДР, она была завербована.Пользуясь контактами перебежчиков в Южной Корее, которые агент получила ранее во время своей посреднической деятельности, она добилась возвращения в Северную Корею по меньшей мере одного человека в сентябре 2016 года.Как сообщает Рёнхап, обвиняемая признала все показания против нее на суде, начатом в мае этого года. Приговор планируется огласить 23 ноября.
https://ria.ru/20211028/ekstraditsiya-1756774355.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров
09:31 10.11.2021
 
В Южной Корее обвинили в шпионаже перебежчицу из КНДР

Перебежчица из КНДР предстала перед судом Южной Кореи по обвинению в шпионаже

© AP Photo / Ahn Young-joonПара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея
Пара катается на тандеме в парке в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Ahn Young-joon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Перебежчица из КНДР предстала перед судом в Южной Корее по обвинению в шпионаже, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на информированные источники.
Обвиняемую назвали агентом северокорейских спецслужб, в ее задачи входило, как утверждается, возвращение перебежчиков из КНДР на родину из Южной Кореи.
По данным агентства, 40-летняя обвиняемая, имя которой не называется, прибыла в Южную Корею в декабре 2018 года под видом перебежчицы, будучи тайным агентом служб безопасности КНДР с 2016 года.
Утверждается, что с 2012 года она была посредником для переводов денег от бежавших в Южную Корею лиц их семьями на Севере. Когда о ее деятельности стало известно спецслужбам КНДР, она была завербована.
Пользуясь контактами перебежчиков в Южной Корее, которые агент получила ранее во время своей посреднической деятельности, она добилась возвращения в Северную Корею по меньшей мере одного человека в сентябре 2016 года.
Как сообщает Рёнхап, обвиняемая признала все показания против нее на суде, начатом в мае этого года. Приговор планируется огласить 23 ноября.
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В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостров
 
 
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