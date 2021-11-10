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Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход
Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход - РИА Новости, 10.11.2021
Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо климатическую повестку и переход к зеленой энергетике, говорится в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T21:32
2021-11-10T21:32
в мире
оон
глазго (город)
опек
климат
мохаммед баркиндо
алексей оверчук
россия
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ГЛАЗГО, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо климатическую повестку и переход к зеленой энергетике, говорится в сообщении по итогам встречи на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26).Кроме того, Оверчук и Баркиндо обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов, а также обеспечения потребителей топливом по приемлемым ценам. Также был отмечен высокий потенциал в области технологической кооперации между странами ОПЕК+ и Россией.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
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в мире, оон, глазго (город), опек, климат, мохаммед баркиндо, алексей оверчук, россия
21:32 10.11.2021
 
Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход

Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климатическую повестку и энергопереход

© REUTERS / Adrian Dennis/Pool Подготовка к конференции ООН по изменению климата в Глазго
Подготовка к конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Adrian Dennis/Pool
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ГЛАЗГО, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо климатическую повестку и переход к зеленой энергетике, говорится в сообщении по итогам встречи на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26).
"Стороны обсудили широкий спектр вопросов в области климатической повестки и энергоперехода. Подчеркнута важная роль сотрудничества России и стран ОПЕК+ в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка на протяжении последних пяти лет, а также большой потенциал для расширения сферы взаимодействия", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Оверчук и Баркиндо обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов, а также обеспечения потребителей топливом по приемлемым ценам. Также был отмечен высокий потенциал в области технологической кооперации между странами ОПЕК+ и Россией.
Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.
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В миреООНГлазго (город)ОПЕККлиматМохаммед БаркиндоАлексей ОверчукРоссия
 
 
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