https://ria.ru/20211110/klimat-1758476541.html

Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход

Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход - РИА Новости, 10.11.2021

Вице-премьер России Оверчук и генсек ОПЕК обсудили климат и энергопереход

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо климатическую повестку и переход к зеленой энергетике, говорится в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T21:32

2021-11-10T21:32

2021-11-10T21:32

в мире

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глазго (город)

опек

климат

мохаммед баркиндо

алексей оверчук

россия

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ГЛАЗГО, 10 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо климатическую повестку и переход к зеленой энергетике, говорится в сообщении по итогам встречи на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26).Кроме того, Оверчук и Баркиндо обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов, а также обеспечения потребителей топливом по приемлемым ценам. Также был отмечен высокий потенциал в области технологической кооперации между странами ОПЕК+ и Россией.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211107/ekoaktivisty-1757914982.html

глазго (город)

россия

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в мире, оон, глазго (город), опек, климат, мохаммед баркиндо, алексей оверчук, россия