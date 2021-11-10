В Кировской области закупят концентраторы кислорода для больных COVID-19
Власти Кировской области закупят сто концентраторов кислорода для больных COVID-19
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Кировские власти закупят еще 100 кислородных концентраторов для больных коронавирусом в ковидных госпиталях, сообщили журналистам в правительстве региона.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции заявила, что в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и Севастополе сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом. В целях обеспечения медицинских организаций кислородом, регионам выделено из резервного фонда 5,7 млрд рублей для приобретения кислородных концентраторов, и еще полмиллиарда рублей выделено на обновление оборудования на предприятиях, которые производят кислород.
"Ежедневная потребность в медицинском кислороде инфекционных госпиталей Кировской области составляет более 30 тонн. В инфекционных госпиталях на стационарном лечении находится 2310 нуждающихся в кислородной поддержке… Для снятия напряженности в инфекционные госпитали были установлены 466 концентраторов кислорода, что эквивалентно 35-38 тоннам кислорода в неделю. Они используются для пациентов, находящихся на неинвазивной респираторной поддержке. В настоящее время на уровне региона принято решение о дополнительной закупке еще 100 концентраторов", - сообщили в правительстве Кировской области.
В пресс-службе правительства региона отметили, что в рамках оперативного взаимодействия Минпромторгом России создан штаб по выявлению потребности субъектов РФ в средствах для профилактики и лечения коронавируса, а также медицинском кислороде.
"В ежедневном режиме проходят совещания штаба с регионами. Поставки проводятся ежедневно. Ситуация с обеспечением медицинским кислородом находится на контроле и круглосуточно мониторируется. За последнюю, нерабочую неделю заболеваемость начала стабилизироваться, а число госпитализаций в инфекционные стационары уменьшилось", - подчеркнули в пресс-службе.