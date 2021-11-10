https://ria.ru/20211110/kislorod-1758465274.html

В Кировской области закупят концентраторы кислорода для больных COVID-19

В Кировской области закупят концентраторы кислорода для больных COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

В Кировской области закупят концентраторы кислорода для больных COVID-19

Кировские власти закупят еще 100 кислородных концентраторов для больных коронавирусом в ковидных госпиталях, сообщили журналистам в правительстве региона. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:46

2021-11-10T19:46

2021-11-10T19:46

распространение коронавируса

общество

кировская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Кировские власти закупят еще 100 кислородных концентраторов для больных коронавирусом в ковидных госпиталях, сообщили журналистам в правительстве региона.Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции заявила, что в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и Севастополе сложилась наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом. В целях обеспечения медицинских организаций кислородом, регионам выделено из резервного фонда 5,7 млрд рублей для приобретения кислородных концентраторов, и еще полмиллиарда рублей выделено на обновление оборудования на предприятиях, которые производят кислород."Ежедневная потребность в медицинском кислороде инфекционных госпиталей Кировской области составляет более 30 тонн. В инфекционных госпиталях на стационарном лечении находится 2310 нуждающихся в кислородной поддержке… Для снятия напряженности в инфекционные госпитали были установлены 466 концентраторов кислорода, что эквивалентно 35-38 тоннам кислорода в неделю. Они используются для пациентов, находящихся на неинвазивной респираторной поддержке. В настоящее время на уровне региона принято решение о дополнительной закупке еще 100 концентраторов", - сообщили в правительстве Кировской области.В пресс-службе правительства региона отметили, что в рамках оперативного взаимодействия Минпромторгом России создан штаб по выявлению потребности субъектов РФ в средствах для профилактики и лечения коронавируса, а также медицинском кислороде."В ежедневном режиме проходят совещания штаба с регионами. Поставки проводятся ежедневно. Ситуация с обеспечением медицинским кислородом находится на контроле и круглосуточно мониторируется. За последнюю, нерабочую неделю заболеваемость начала стабилизироваться, а число госпитализаций в инфекционные стационары уменьшилось", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20211110/kislorod-1758353420.html

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757820211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кировская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, кислород