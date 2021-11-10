https://ria.ru/20211110/kislorod-1758353420.html
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода
Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:05
2021-11-10T11:05
2021-11-10T11:50
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Кислород сегодня потребляется в стране – 2925 тонн в сутки", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По его словам, с поставками кислорода в медицинские организации оказывает помощь Министерство обороны, Роскосмос, крупные промышленные предприятия.
https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755409199.html
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11:05 10.11.2021 (обновлено: 11:50 10.11.2021)
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода
Глава Минздрава Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода