https://ria.ru/20211110/kislorod-1758353420.html

Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода

Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода

Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:05

2021-11-10T11:05

2021-11-10T11:50

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757174332_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_f103e0abdcba5adc5f37f1f0e8f58689.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Кислород сегодня потребляется в стране – 2925 тонн в сутки", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По его словам, с поставками кислорода в медицинские организации оказывает помощь Министерство обороны, Роскосмос, крупные промышленные предприятия.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755409199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии