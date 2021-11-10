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Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода
Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:05
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Кислород сегодня потребляется в стране – 2925 тонн в сутки", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.По его словам, с поставками кислорода в медицинские организации оказывает помощь Министерство обороны, Роскосмос, крупные промышленные предприятия.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 10.11.2021 (обновлено: 11:50 10.11.2021)
 
Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода

Глава Минздрава Мурашко: в России в сутки потребляется 2 925 тонн медицинского кислорода

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ежесуточно в РФ потребляется 2925 тонн медицинского кислорода, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Кислород сегодня потребляется в стране – 2925 тонн в сутки", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, с поставками кислорода в медицинские организации оказывает помощь Министерство обороны, Роскосмос, крупные промышленные предприятия.
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 15:07Распространение коронавируса
Путин поручил правительству мониторить ситуацию с лекарствами и кислородом
 
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