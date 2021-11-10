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В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны России
В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны России - РИА Новости, 10.11.2021
В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны России
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что пик внешней дестабилизации ситуации в стране со... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:56
2021-11-10T17:56
украина
киев
нато
верховная рада украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что пик внешней дестабилизации ситуации в стране со стороны РФ может прийти на конец этого года или же на февраль-апрель 2022 года.Таким образом, по мнению Демченко, на Украину надвигается новая волна дестабилизации. По его прогнозам, это будет предусматривать: энергетический кризис, антикоронавирусные протесты, инспирированные РФ, масштабную дискредитацию украинских чиновников по разным обвинениям, подстрекательство праворадикальных сил на активную борьбу, использование военной силы, а также манипулирование с ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе."Реальное привлечение ВС РФ возможно скорее всего лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины. С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций (локальных, масштабных, в том числе с использованием территории Белоруссии) постепенно превращаются в инструмент постоянной поддержки атмосферы нервозности в Украине. При этом граница между шантажом угрозой наступления и реальной подготовкой к нему размывается, а повод для военной агрессии может быть найден в любой момент", - считает Демченко.Первый замсекретаря СНБО прогнозирует пик дестабилизации на Украине на конец 2021 года, либо начало 2022 года. "Таким образом, формируется фон для дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины, пик которой, по замыслу российских "стратегов", может приходиться или на ноябрь-декабрь 2021 года (конвергенция энергетических, пандемических, социально-политических факторов, а также соблазн спровоцировать газовый коллапс" в ЕС для ускорения сертификации "Северного потока 2"), или на февраль-апрель 2022 года (более вероятный вариант, когда "точка кипения" украинцев под влиянием всех гибридных действий РФ может быть самой высокой)", - написал он.При этом Демченко убежден, что сегодняшний потенциал Украины на порядок больше, чем был в начале 2014 года. "И речь не только об уровне украинской армии и спецслужб Украины и их готовности… Учитываем беспрецедентный на сегодня уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров. Собственно, это и продемонстрировала реакция США и НАТО на факты нынешней необычной активности ВС РФ на границе с Украиной", - считает он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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украина, киев, нато, верховная рада украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, россия
17:56 10.11.2021
 
В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны России

СНБО Украины: пик дестабилизации со стороны России придется на рубеж 2021-2022 годов

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что пик внешней дестабилизации ситуации в стране со стороны РФ может прийти на конец этого года или же на февраль-апрель 2022 года.
"На Украину надвигается новая волна дестабилизации - спровоцированная извне турбулентность во всех областях. Современное руководство России считает своей миссией восстановление территории "исторической России"… Путин не молодеет, его время истекает, а российские ресурсы не безграничны. Все это приближает момент, когда Москва может задать вопрос ребром: сейчас или никогда", - написал он в колонке для агентства "Укринформ".
Таким образом, по мнению Демченко, на Украину надвигается новая волна дестабилизации. По его прогнозам, это будет предусматривать: энергетический кризис, антикоронавирусные протесты, инспирированные РФ, масштабную дискредитацию украинских чиновников по разным обвинениям, подстрекательство праворадикальных сил на активную борьбу, использование военной силы, а также манипулирование с ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.
"Реальное привлечение ВС РФ возможно скорее всего лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины. С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций (локальных, масштабных, в том числе с использованием территории Белоруссии) постепенно превращаются в инструмент постоянной поддержки атмосферы нервозности в Украине. При этом граница между шантажом угрозой наступления и реальной подготовкой к нему размывается, а повод для военной агрессии может быть найден в любой момент", - считает Демченко.
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Первый замсекретаря СНБО прогнозирует пик дестабилизации на Украине на конец 2021 года, либо начало 2022 года. "Таким образом, формируется фон для дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины, пик которой, по замыслу российских "стратегов", может приходиться или на ноябрь-декабрь 2021 года (конвергенция энергетических, пандемических, социально-политических факторов, а также соблазн спровоцировать газовый коллапс" в ЕС для ускорения сертификации "Северного потока 2"), или на февраль-апрель 2022 года (более вероятный вариант, когда "точка кипения" украинцев под влиянием всех гибридных действий РФ может быть самой высокой)", - написал он.
При этом Демченко убежден, что сегодняшний потенциал Украины на порядок больше, чем был в начале 2014 года. "И речь не только об уровне украинской армии и спецслужб Украины и их готовности… Учитываем беспрецедентный на сегодня уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров. Собственно, это и продемонстрировала реакция США и НАТО на факты нынешней необычной активности ВС РФ на границе с Украиной", - считает он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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