В Киеве ожидают волну дестабилизации со стороны России
СНБО Украины: пик дестабилизации со стороны России придется на рубеж 2021-2022 годов
КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко заявил, что пик внешней дестабилизации ситуации в стране со стороны РФ может прийти на конец этого года или же на февраль-апрель 2022 года.
"На Украину надвигается новая волна дестабилизации - спровоцированная извне турбулентность во всех областях. Современное руководство России считает своей миссией восстановление территории "исторической России"… Путин не молодеет, его время истекает, а российские ресурсы не безграничны. Все это приближает момент, когда Москва может задать вопрос ребром: сейчас или никогда", - написал он в колонке для агентства "Укринформ".
Таким образом, по мнению Демченко, на Украину надвигается новая волна дестабилизации. По его прогнозам, это будет предусматривать: энергетический кризис, антикоронавирусные протесты, инспирированные РФ, масштабную дискредитацию украинских чиновников по разным обвинениям, подстрекательство праворадикальных сил на активную борьбу, использование военной силы, а также манипулирование с ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.
"Реальное привлечение ВС РФ возможно скорее всего лишь после того, как будет создана общая картинка тотальной дестабилизации и запущены процессы фрагментации Украины. С другой стороны, постоянные военные маневры вблизи границ Украины и угроза проведения наступательных операций (локальных, масштабных, в том числе с использованием территории Белоруссии) постепенно превращаются в инструмент постоянной поддержки атмосферы нервозности в Украине. При этом граница между шантажом угрозой наступления и реальной подготовкой к нему размывается, а повод для военной агрессии может быть найден в любой момент", - считает Демченко.
Первый замсекретаря СНБО прогнозирует пик дестабилизации на Украине на конец 2021 года, либо начало 2022 года. "Таким образом, формируется фон для дестабилизации ситуации в южных и восточных регионах Украины, пик которой, по замыслу российских "стратегов", может приходиться или на ноябрь-декабрь 2021 года (конвергенция энергетических, пандемических, социально-политических факторов, а также соблазн спровоцировать газовый коллапс" в ЕС для ускорения сертификации "Северного потока 2"), или на февраль-апрель 2022 года (более вероятный вариант, когда "точка кипения" украинцев под влиянием всех гибридных действий РФ может быть самой высокой)", - написал он.
При этом Демченко убежден, что сегодняшний потенциал Украины на порядок больше, чем был в начале 2014 года. "И речь не только об уровне украинской армии и спецслужб Украины и их готовности… Учитываем беспрецедентный на сегодня уровень поддержки Украины со стороны международных партнеров. Собственно, это и продемонстрировала реакция США и НАТО на факты нынешней необычной активности ВС РФ на границе с Украиной", - считает он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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