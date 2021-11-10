https://ria.ru/20211110/khayasi-1758379514.html

Биография Есимасы Хаяси

Биография Есимасы Хаяси - РИА Новости, 10.11.2021

Биография Есимасы Хаяси

Японский государственный деятель Ёсимаса Хаяси родился 19 января 1961 года в Токио. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:54

2021-11-10T12:54

2021-11-10T12:54

справки

синдзо абэ

фумио кисида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376749_0:188:2912:1826_1920x0_80_0_0_ef5cb5800514090aa36c3e0fc1644dd3.jpg

Японский государственный деятель Ёсимаса Хаяси родился 19 января 1961 года в Токио.В 1984 году окончил юридический факультет Токийского университета. В 1994 году получил степень магистра в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете в США. После окончания университета работал в компаниях Mitsui & Co., Ltd., Yamaguchi Gohdoh Gas.В 1991 году уехал в США, работал помощником в аппарате сенатора Уильяма Рота-младшего.В 1993 году стал секретарем своего отца Ёсиро Хаяси, который был назначен министром финансов Японии.В 1995 году был впервые избран в Палату советников (верхняя палата парламента Японии). В последующем переизбирался в 2001, 2007 и 2013 годах.В 1999 году – парламентский вице-министр финансов.В 2004 году был председателем комитета по внешней политике и обороне.В 2006 году стал заместителем кабинета министров Синдзо Абэ. В августе 2008 года был назначен министром обороны Японии в правительстве премьера Ясуо Фукуды, занимал должность в течение двух месяцев. С июля по октябрь 2009 года – государственный министр по экономической и налоговой политике.В правительстве Синдзо Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства: в 2012-2014 и в 2015 годах.В октябре 2016 года возглавил специальный комитет по Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в Палате советников.С августа 2017 по октябрь 2018 года занимал пост министра образования, культуры, спорта, науки и технологий в правительстве Синдзо Абэ.В 2019 году возглавил Совет по конституционному контролю Палаты советников.10 ноября 2021 года стало известно, что Ёсимаса Хаяси возглавит министерство иностранных дел Японии в новом правительстве Фумио Кисиды.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, синдзо абэ, фумио кисида