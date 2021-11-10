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Биография Есимасы Хаяси
Биография Есимасы Хаяси - РИА Новости, 10.11.2021
Биография Есимасы Хаяси
Японский государственный деятель Ёсимаса Хаяси родился 19 января 1961 года в Токио. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:54
2021-11-10T12:54
справки
синдзо абэ
фумио кисида
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Японский государственный деятель Ёсимаса Хаяси родился 19 января 1961 года в Токио.В 1984 году окончил юридический факультет Токийского университета. В 1994 году получил степень магистра в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете в США. После окончания университета работал в компаниях Mitsui &amp; Co., Ltd., Yamaguchi Gohdoh Gas.В 1991 году уехал в США, работал помощником в аппарате сенатора Уильяма Рота-младшего.В 1993 году стал секретарем своего отца Ёсиро Хаяси, который был назначен министром финансов Японии.В 1995 году был впервые избран в Палату советников (верхняя палата парламента Японии). В последующем переизбирался в 2001, 2007 и 2013 годах.В 1999 году – парламентский вице-министр финансов.В 2004 году был председателем комитета по внешней политике и обороне.В 2006 году стал заместителем кабинета министров Синдзо Абэ. В августе 2008 года был назначен министром обороны Японии в правительстве премьера Ясуо Фукуды, занимал должность в течение двух месяцев. С июля по октябрь 2009 года – государственный министр по экономической и налоговой политике.В правительстве Синдзо Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства: в 2012-2014 и в 2015 годах.В октябре 2016 года возглавил специальный комитет по Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в Палате советников.С августа 2017 по октябрь 2018 года занимал пост министра образования, культуры, спорта, науки и технологий в правительстве Синдзо Абэ.В 2019 году возглавил Совет по конституционному контролю Палаты советников.10 ноября 2021 года стало известно, что Ёсимаса Хаяси возглавит министерство иностранных дел Японии в новом правительстве Фумио Кисиды.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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справки, синдзо абэ, фумио кисида
12:54 10.11.2021
 

Биография Есимасы Хаяси

© REUTERS / Toru HanaiМинистр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Toru Hanai
Читать ria.ru в
Японский государственный деятель Ёсимаса Хаяси родился 19 января 1961 года в Токио.
В 1984 году окончил юридический факультет Токийского университета. В 1994 году получил степень магистра в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете в США.
После окончания университета работал в компаниях Mitsui & Co., Ltd., Yamaguchi Gohdoh Gas.
В 1991 году уехал в США, работал помощником в аппарате сенатора Уильяма Рота-младшего.
В 1993 году стал секретарем своего отца Ёсиро Хаяси, который был назначен министром финансов Японии.
В 1995 году был впервые избран в Палату советников (верхняя палата парламента Японии). В последующем переизбирался в 2001, 2007 и 2013 годах.
В 1999 году – парламентский вице-министр финансов.
В 2004 году был председателем комитета по внешней политике и обороне.
В 2006 году стал заместителем кабинета министров Синдзо Абэ.
В августе 2008 года был назначен министром обороны Японии в правительстве премьера Ясуо Фукуды, занимал должность в течение двух месяцев.
С июля по октябрь 2009 года – государственный министр по экономической и налоговой политике.
В правительстве Синдзо Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства: в 2012-2014 и в 2015 годах.
В октябре 2016 года возглавил специальный комитет по Соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) в Палате советников.
С августа 2017 по октябрь 2018 года занимал пост министра образования, культуры, спорта, науки и технологий в правительстве Синдзо Абэ.
В 2019 году возглавил Совет по конституционному контролю Палаты советников.
10 ноября 2021 года стало известно, что Ёсимаса Хаяси возглавит министерство иностранных дел Японии в новом правительстве Фумио Кисиды.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиСиндзо АбэФумио Кисида
 
 
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