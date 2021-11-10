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https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758361760.html
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси - РИА Новости, 10.11.2021
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
Министерство иностранных дел Японии при новом правительстве премьер-министра Фумио Кисиды возглавит Есимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:41
2021-11-10T11:41
в мире
мид японии‎
парламент японии
фумио кисида
гэн накатани
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии при новом правительстве премьер-министра Фумио Кисиды возглавит Есимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Главой МИД (становится) Есимаса Хаяси", - заявил Мацуно.Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом. Одно время он возглавлял комитет по внешней политике и обороне, в 2008 году в правительстве Ясуо Фукуды был министром обороны, в правительстве Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а в 2017-2018 годах также в правительстве Абэ получил портфель министра образования и науки.Назначение главы МИД стало единственным изменением в составе действовавшего с 4 октября кабинета министров и связано с тем, что бывший министр иностранных дел Тосимицу Мотэги был назначен на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.Кроме этого, при новом правительстве появится должность советника премьера по правам человека, им станет бывший министр обороны Гэн Накатани.Ранее в среду в ходе специальной сессии парламента Японии Фумио Кисида был избран 101-м премьер-министром страны.
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в мире, мид японии‎, парламент японии, фумио кисида, гэн накатани, тосимицу мотэги
11:41 10.11.2021
 
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси

МИД Японии при новом правительстве возглавил экс-министр обороны Есимаса Хаяси

© REUTERS / Issei KatoМинистр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в резиденции премьер-министра в Токио
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в резиденции премьер-министра в Токио - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Issei Kato
Читать ria.ru в
ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии при новом правительстве премьер-министра Фумио Кисиды возглавит Есимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
"Главой МИД (становится) Есимаса Хаяси", - заявил Мацуно.
Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом. Одно время он возглавлял комитет по внешней политике и обороне, в 2008 году в правительстве Ясуо Фукуды был министром обороны, в правительстве Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а в 2017-2018 годах также в правительстве Абэ получил портфель министра образования и науки.
Назначение главы МИД стало единственным изменением в составе действовавшего с 4 октября кабинета министров и связано с тем, что бывший министр иностранных дел Тосимицу Мотэги был назначен на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.
Кроме этого, при новом правительстве появится должность советника премьера по правам человека, им станет бывший министр обороны Гэн Накатани.
Ранее в среду в ходе специальной сессии парламента Японии Фумио Кисида был избран 101-м премьер-министром страны.
Фумио Кисида после переизбрания премьер-министром Японии во время заседания парламента - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
09:08
Кисиду переизбрали премьер-министром Японии
 
В миреМИД Японии‎Парламент ЯпонииФумио КисидаГэн НакатаниТосимицу Мотэги
 
 
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