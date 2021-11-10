https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758361760.html
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси - РИА Новости, 10.11.2021
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
Министерство иностранных дел Японии при новом правительстве премьер-министра Фумио Кисиды возглавит Есимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:41
2021-11-10T11:41
2021-11-10T11:41
в мире
мид японии
парламент японии
фумио кисида
гэн накатани
тосимицу мотэги
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел Японии при новом правительстве премьер-министра Фумио Кисиды возглавит Есимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно."Главой МИД (становится) Есимаса Хаяси", - заявил Мацуно.Хаяси 60 лет, он опытный политик с богатым министерским опытом. Одно время он возглавлял комитет по внешней политике и обороне, в 2008 году в правительстве Ясуо Фукуды был министром обороны, в правительстве Абэ дважды занимал пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства, а в 2017-2018 годах также в правительстве Абэ получил портфель министра образования и науки.Назначение главы МИД стало единственным изменением в составе действовавшего с 4 октября кабинета министров и связано с тем, что бывший министр иностранных дел Тосимицу Мотэги был назначен на пост генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии.Кроме этого, при новом правительстве появится должность советника премьера по правам человека, им станет бывший министр обороны Гэн Накатани.Ранее в среду в ходе специальной сессии парламента Японии Фумио Кисида был избран 101-м премьер-министром страны.
https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758335588.html
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в мире, мид японии, парламент японии, фумио кисида, гэн накатани, тосимицу мотэги
Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
МИД Японии при новом правительстве возглавил экс-министр обороны Есимаса Хаяси