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В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином
В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином - РИА Новости, 10.11.2021
В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином
Полиция в Краснодаре задержала, по предварительным данным, нетрезвого мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином и травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:46
2021-11-10T16:46
происшествия
оружие
краснодарский край
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Полиция в Краснодаре задержала, по предварительным данным, нетрезвого мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином и травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.Днем в среду в в соцсетях появились сообщения о том, что некий нетрезвый мужчина вошел в поликлинику на улице Ставропольской в Краснодаре с автоматом.В региональном главке МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, что в помещении медучреждения на улице Ставропольской сотрудником частного охранного предприятия при содействии Росгвардии задержан вооруженный гражданин."По прибытию на место сотрудников полиции было установлено, что 44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет. По внешним признакам, указанный мужчина находится в состоянии опьянения. В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы действий задержанного", - отмечается в релизе.
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происшествия, оружие, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
16:46 10.11.2021
 
В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином

Полиция в Краснодаре задержала нетрезвого мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Полиция в Краснодаре задержала, по предварительным данным, нетрезвого мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином и травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Днем в среду в в соцсетях появились сообщения о том, что некий нетрезвый мужчина вошел в поликлинику на улице Ставропольской в Краснодаре с автоматом.
В региональном главке МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, что в помещении медучреждения на улице Ставропольской сотрудником частного охранного предприятия при содействии Росгвардии задержан вооруженный гражданин.
"По прибытию на место сотрудников полиции было установлено, что 44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет. По внешним признакам, указанный мужчина находится в состоянии опьянения. В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы действий задержанного", - отмечается в релизе.
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