https://ria.ru/20211110/karabin-1758431934.html

В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином

В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином - РИА Новости, 10.11.2021

В Краснодаре задержали мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином

Полиция в Краснодаре задержала, по предварительным данным, нетрезвого мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином и травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:46

2021-11-10T16:46

2021-11-10T16:46

происшествия

оружие

краснодарский край

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КРАСНОДАР, 10 ноя – РИА Новости. Полиция в Краснодаре задержала, по предварительным данным, нетрезвого мужчину, пришедшего в поликлинику с карабином и травматическим пистолетом, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.Днем в среду в в соцсетях появились сообщения о том, что некий нетрезвый мужчина вошел в поликлинику на улице Ставропольской в Краснодаре с автоматом.В региональном главке МВД сообщили, что в полицию поступило сообщение о том, что в помещении медучреждения на улице Ставропольской сотрудником частного охранного предприятия при содействии Росгвардии задержан вооруженный гражданин."По прибытию на место сотрудников полиции было установлено, что 44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет. По внешним признакам, указанный мужчина находится в состоянии опьянения. В настоящее время правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы действий задержанного", - отмечается в релизе.

https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оружие, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия