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В Смоленской области возбудили дело после избиения девочки подростками
В Смоленской области возбудили дело после избиения девочки подростками - РИА Новости, 10.11.2021
В Смоленской области возбудили дело после избиения девочки подростками
Следствие возбудило уголовное дело в связи с избиением 12-летней девочки группой несовершеннолетних в городе Гагарине Смоленской области, следует из сообщения... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:33
2021-11-10T11:33
2021-11-10T11:33
происшествия
подростки
дети
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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БРЯНСК, 10 ноя - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в связи с избиением 12-летней девочки группой несовершеннолетних в городе Гагарине Смоленской области, следует из сообщения СУСК РФ по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по публикации в СМИ об избиении ребенка в Гагарине возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (2 эпизода)", - говорится в сообщении.Следствие установило, что днем 7 ноября группа несовершеннолетних возле магазина по улице Строителей города Гагарина из хулиганских побуждений беспричинно избила 12-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения. Отмечается, что на следующий день подростки снова избили эту же девочку в общественном месте.Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенным преступлениям в отношении ребенка. К настоящему времени сотрудники СК допросили потерпевшую и ряд свидетелей по уголовному делу, назначены судебные экспертизы, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211107/podrostki-1757920318.html
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происшествия, подростки, дети, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Смоленской области возбудили дело после избиения девочки подростками
СК возбудил дело после избиения двенадцатилетней девочки подростками в Смоленской области