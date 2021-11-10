https://ria.ru/20211110/italiya-1758175143.html

В Италии появится общественный фруктовый сад

В Италии появится общественный фруктовый сад - РИА Новости, 10.11.2021

В Италии появится общественный фруктовый сад

В Парме на площади в пять квадратных километров высадят плодовые деревья, урожай с которых местные жители смогут собирать бесплатно, сообщает "Европульс". РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T00:47

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туризм

италия

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туризм

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Парме на площади в пять квадратных километров высадят плодовые деревья, урожай с которых местные жители смогут собирать бесплатно, сообщает "Европульс".Каждый желающий сможет поучаствовать в посадках, заняться поливом или сбором мусора на этой территории.По задумке мэрии Пармы, сад позволит многим жителям перейти на здоровое питание, научиться выращивать собственные продукты и насладиться особым опытом сбора урожая в естественной среде.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

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италия, парма, новости - туризм, деревья, туризм