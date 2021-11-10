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Исследование: молодежь стала больше использовать мобильный интернет
Исследование: молодежь стала больше использовать мобильный интернет - РИА Новости, 10.11.2021
Исследование: молодежь стала больше использовать мобильный интернет
Молодые россияне в возрасте до 25 лет за последний год стали больше использовать мобильный интернет и дольше говорить по телефону, показали данные... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:43
2021-11-10T11:43
общество
новости компаний - экономика
билайн
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молодые россияне в возрасте до 25 лет за последний год стали больше использовать мобильный интернет и дольше говорить по телефону, показали данные исследовательского сервиса "билайн.аналитика", которые есть у РИА Новости."Клиенты в возрасте до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, притом, что длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%", - сообщается в исследовании.Люди до 35 лет за прошедший год (с 1 октября 2020 года) увеличили длительность звонков на 36,6%, а использование мобильного интернета – на 36,8%. При этом звонить по телефону предпочитают женщины, а мужчины чаще пользуются мобильным интернетом.Мобильный интернет стал популярнее на 35,5% и в возрастной категории 25-35 лет, а длительность звонков увеличилась на 34,1%. Больше всего количество звонков выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора в лидерах находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону.В топ популярных сервисов для людей в возрасте 25-35 лет, на которые больше тратят мобильный интернет-трафик, вошли веб-браузинг, приложения "Яндекса", WhatsApp, Youtube и Facebook. У молодежи до 25 лет картина аналогичная, но Youtube опережает по популярности WhatsApp.По данным исследования, к самым популярным девайсам среди людей до 35 лет в том числе относятся Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 7, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A10.
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общество, новости компаний - экономика, билайн, россия
11:43 10.11.2021
 

Исследование: молодежь стала больше использовать мобильный интернет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Кузнецкий мост" Московского метрополитена
Пассажиры на станции Кузнецкий мост Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Молодые россияне в возрасте до 25 лет за последний год стали больше использовать мобильный интернет и дольше говорить по телефону, показали данные исследовательского сервиса "билайн.аналитика", которые есть у РИА Новости.
"Клиенты в возрасте до 25 лет стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49%, притом, что длительность голосовых вызовов увеличилась почти на 74%", - сообщается в исследовании.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Россия стала одним из лидеров по низкой стоимости мобильного интернета
Люди до 35 лет за прошедший год (с 1 октября 2020 года) увеличили длительность звонков на 36,6%, а использование мобильного интернета – на 36,8%. При этом звонить по телефону предпочитают женщины, а мужчины чаще пользуются мобильным интернетом.
Мобильный интернет стал популярнее на 35,5% и в возрастной категории 25-35 лет, а длительность звонков увеличилась на 34,1%. Больше всего количество звонков выросло в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани. По увеличению длительности разговора в лидерах находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону.
В топ популярных сервисов для людей в возрасте 25-35 лет, на которые больше тратят мобильный интернет-трафик, вошли веб-браузинг, приложения "Яндекса", WhatsApp, Youtube и Facebook. У молодежи до 25 лет картина аналогичная, но Youtube опережает по популярности WhatsApp.
По данным исследования, к самым популярным девайсам среди людей до 35 лет в том числе относятся Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 7, Xiaomi Redmi 9A и Samsung Galaxy A10.
 
ОбществоНовости компаний - ЭкономикаБилайнРоссия
 
 
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