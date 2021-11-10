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Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 10.11.2021
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах
Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:55
2021-11-10T14:55
2021-11-10T14:55
олег нилов
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
михаил делягин
иноагенты
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин. Фракция эсеров планирует внести законопроект в Госдуму на текущей неделе."Прежде чем менять существующий порядок, нужно анализировать практику применения закона. Вопрос требует дополнительного изучения и консультаций с министерством юстиции", - сказал Клишас.
https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758402933.html
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олег нилов, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, михаил делягин, иноагенты
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах
Клишас: по вопросу доработки закона о СМИ-иноагентах необходимы консультации с Минюстом