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https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758407082.html
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 10.11.2021
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах
Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:55
2021-11-10T14:55
олег нилов
госдума рф
совет федерации рф
андрей клишас
михаил делягин
иноагенты
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин. Фракция эсеров планирует внести законопроект в Госдуму на текущей неделе."Прежде чем менять существующий порядок, нужно анализировать практику применения закона. Вопрос требует дополнительного изучения и консультаций с министерством юстиции", - сказал Клишас.
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олег нилов, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, михаил делягин, иноагенты
14:55 10.11.2021
 
Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах

Клишас: по вопросу доработки закона о СМИ-иноагентах необходимы консультации с Минюстом

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин. Фракция эсеров планирует внести законопроект в Госдуму на текущей неделе.
"Прежде чем менять существующий порядок, нужно анализировать практику применения закона. Вопрос требует дополнительного изучения и консультаций с министерством юстиции", - сказал Клишас.
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
14:37
В КПРФ назвали логичными поправки в закон о статусе СМИ-иноагентов
 
Олег НиловГосдума РФСовет Федерации РФАндрей КлишасМихаил Делягининоагенты
 
 
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