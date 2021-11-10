https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758407082.html

Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах

Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 10.11.2021

Клишас прокомментировал доработку закона о СМИ-иноагентах

Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:55

2021-11-10T14:55

2021-11-10T14:55

олег нилов

госдума рф

совет федерации рф

андрей клишас

михаил делягин

иноагенты

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вопрос о доработке закона о СМИ-иноагентах требует консультаций с Минюстом и дополнительного изучения, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин. Фракция эсеров планирует внести законопроект в Госдуму на текущей неделе."Прежде чем менять существующий порядок, нужно анализировать практику применения закона. Вопрос требует дополнительного изучения и консультаций с министерством юстиции", - сказал Клишас.

https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758402933.html

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2021

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олег нилов, госдума рф, совет федерации рф, андрей клишас, михаил делягин, иноагенты