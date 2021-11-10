https://ria.ru/20211110/inoagenty-1758391181.html
СЖР поддержал инициативу эсеров по поправкам к закону о СМИ-иноагентах
СЖР поддержал инициативу эсеров по поправкам к закону о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 10.11.2021
СЖР поддержал инициативу эсеров по поправкам к закону о СМИ-иноагентах
СЖР поддерживает инициативу эсеров по поправкам, согласно которым СМИ признаются иноагентами только по решению суда, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:38
2021-11-10T13:38
2021-11-10T13:38
общество
медиа - общество
союз журналистов россии
справедливая россия
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. СЖР поддерживает инициативу эсеров по поправкам, согласно которым СМИ признаются иноагентами только по решению суда, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме подготовила поправки в законодательство о судебном порядке признания средств массовой информации иностранными агентами и необходимости вынесения предупреждения при первом нарушении. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и Михаил Делягин. Фракция эсеров планирует внести законопроект в Госдуму на текущей неделе."Я не раз говорил и в интервью, и в наших сообщениях на сайте о том, что мы именно такую меру и предлагаем, так что инициативу "Справедливой России", конечно, мы поддерживаем", - сказал Соловьев.
https://ria.ru/20211022/inoagenty-1755775925.html
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общество, медиа - общество, союз журналистов россии, справедливая россия, соловьев владимир (журналист)
СЖР поддержал инициативу эсеров по поправкам к закону о СМИ-иноагентах
СЖР поддержал инициативу эсеров о признании СМИ иноагентами только по решению суда