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Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета
Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета
Для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов, заявила вице-премьер... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:40
2021-11-10T17:40
2021-11-10T17:44
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татьяна голикова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что РФ должна достичь коллективного иммунитета в 80% с учетом вакцинированных и переболевших."Но на сегодняшний день мы видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек, а ревакцинировать еще порядка 9 миллионов человек, для того, чтобы мы... достигли того уровня, о котором я сказала, 80%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:40 10.11.2021 (обновлено: 17:44 10.11.2021)
Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета
Голикова: для коллективного иммунитета нужно привить и ревакцинировать 31 миллион человек