https://ria.ru/20211110/immunitet-1758443304.html

Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета

Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова сообщила, сколько людей нужно привить для коллективного иммунитета

Для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов, заявила вице-премьер... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:40

2021-11-10T17:40

2021-11-10T17:44

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что РФ должна достичь коллективного иммунитета в 80% с учетом вакцинированных и переболевших."Но на сегодняшний день мы видим, что для того, чтобы достичь этого показателя, нам нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек, а ревакцинировать еще порядка 9 миллионов человек, для того, чтобы мы... достигли того уровня, о котором я сказала, 80%", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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