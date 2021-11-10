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Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет
Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатке почти не растет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:21
2021-11-10T15:21
2021-11-10T15:21
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатке почти не растет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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общество, томская область, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет
Голикова: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу почти не растет в шести регионах