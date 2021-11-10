https://ria.ru/20211110/immunitet-1758413537.html

Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет

Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова назвала регионы, в которых не растет коллективный иммунитет

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатке почти не растет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:21

2021-11-10T15:21

2021-11-10T15:21

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатке почти не растет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

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