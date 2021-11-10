https://ria.ru/20211110/horror-1758221096.html

Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре

Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре - РИА Новости, 10.11.2021

Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре

Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре, сообщает Deadline. Дэйв Грол, Тейлор Хокинс, Нэйт Мендел, Пэт Смир, Крис Шифлетт и Реми Джаффи исполнили... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T05:11

2021-11-10T05:11

2021-11-10T05:11

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре, сообщает Deadline. Дэйв Грол, Тейлор Хокинс, Нэйт Мендел, Пэт Смир, Крис Шифлетт и Реми Джаффи исполнили главные роли в фильме "Studio 666" ("Студия 666").Также в ленте сыграли Уитни Каммингс, Лесли Гроссман, Уилл Форте, Дженна Ортега и Джефф Гарлин. Режиссер ужастика — Би Джей Макдоннелл. Картина основана на рассказе Грола, сценарий написали Джефф Булер и Ребекка Хьюз. Все участники съемок держали их в секрете. События фильма разворачиваются в особняке в элитном районе Лос-Анджелеса. Группа арендовала "пропитанный ужасной историей рок-н-ролла" дом, чтобы записать там свой десятый альбом. Грол в творческом кризисе, и злые силы, таящиеся в здании, проникли в сознание фронтмена. Вскоре в коттедже пролилась кровь, и уже неясно, сможет ли Foo Fighters дописать пластинку и доживет ли команда до гастролей. "Студия 666" началась с нелепой идеи, которая превратилась в нечто большее, чем мы когда-либо могли себе представить. Фильм снимался в том же доме, где мы записывали последний альбом "Medicine at Midnight" — уверяю вас, там водятся привидения!" — рассказал Грол. Премьера хоррора в США запланирована на 25 февраля 2022 года. Когда состоится международный релиз будет объявлено позже.

https://ria.ru/20211109/hayek-1758096955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

foo fighters, новости культуры, кино и сериалы, музыка