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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/horror-1758221096.html
Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре
Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре - РИА Новости, 10.11.2021
Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре
Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре, сообщает Deadline. Дэйв Грол, Тейлор Хокинс, Нэйт Мендел, Пэт Смир, Крис Шифлетт и Реми Джаффи исполнили... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T05:11
2021-11-10T05:11
культура
foo fighters
новости культуры
кино и сериалы
музыка
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре, сообщает Deadline. Дэйв Грол, Тейлор Хокинс, Нэйт Мендел, Пэт Смир, Крис Шифлетт и Реми Джаффи исполнили главные роли в фильме "Studio 666" ("Студия 666").Также в ленте сыграли Уитни Каммингс, Лесли Гроссман, Уилл Форте, Дженна Ортега и Джефф Гарлин. Режиссер ужастика — Би Джей Макдоннелл. Картина основана на рассказе Грола, сценарий написали Джефф Булер и Ребекка Хьюз. Все участники съемок держали их в секрете. События фильма разворачиваются в особняке в элитном районе Лос-Анджелеса. Группа арендовала "пропитанный ужасной историей рок-н-ролла" дом, чтобы записать там свой десятый альбом. Грол в творческом кризисе, и злые силы, таящиеся в здании, проникли в сознание фронтмена. Вскоре в коттедже пролилась кровь, и уже неясно, сможет ли Foo Fighters дописать пластинку и доживет ли команда до гастролей. "Студия 666" началась с нелепой идеи, которая превратилась в нечто большее, чем мы когда-либо могли себе представить. Фильм снимался в том же доме, где мы записывали последний альбом "Medicine at Midnight" — уверяю вас, там водятся привидения!" — рассказал Грол. Премьера хоррора в США запланирована на 25 февраля 2022 года. Когда состоится международный релиз будет объявлено позже.
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foo fighters, новости культуры, кино и сериалы, музыка
05:11 10.11.2021
 
Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре

Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре "Студия 666" ("Studio 666")

CC BY 2.0 / Raph_PH / Рок-группа "Foo Fighters"
Рок-группа Foo Fighters - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
CC BY 2.0 / Raph_PH /
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Участники Foo Fighters снялись в комедийном хорроре, сообщает Deadline. Дэйв Грол, Тейлор Хокинс, Нэйт Мендел, Пэт Смир, Крис Шифлетт и Реми Джаффи исполнили главные роли в фильме "Studio 666" ("Студия 666").
Также в ленте сыграли Уитни Каммингс, Лесли Гроссман, Уилл Форте, Дженна Ортега и Джефф Гарлин. Режиссер ужастика — Би Джей Макдоннелл. Картина основана на рассказе Грола, сценарий написали Джефф Булер и Ребекка Хьюз. Все участники съемок держали их в секрете.
События фильма разворачиваются в особняке в элитном районе Лос-Анджелеса. Группа арендовала "пропитанный ужасной историей рок-н-ролла" дом, чтобы записать там свой десятый альбом. Грол в творческом кризисе, и злые силы, таящиеся в здании, проникли в сознание фронтмена. Вскоре в коттедже пролилась кровь, и уже неясно, сможет ли Foo Fighters дописать пластинку и доживет ли команда до гастролей.
"Студия 666" началась с нелепой идеи, которая превратилась в нечто большее, чем мы когда-либо могли себе представить. Фильм снимался в том же доме, где мы записывали последний альбом "Medicine at Midnight" — уверяю вас, там водятся привидения!" — рассказал Грол.
Премьера хоррора в США запланирована на 25 февраля 2022 года. Когда состоится международный релиз будет объявлено позже.
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