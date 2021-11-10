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Шоубиз
https://ria.ru/20211110/hadid-1758443962.html
Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы
Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы - РИА Новости, 10.11.2021
Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы
Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы. О них она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:23
2021-11-10T23:23
шоубиз
уилл смит
звезды
знаменитости
белла хадид
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы. О них она сообщила в личном микроблоге. Звезда разместила на своей странице в социальной сети несколько снимков, на которых она изображена плачущей, а также отрывок из интервью дочери Уилла Смита Уиллоу. В нем молодая певица рассуждает о тревоге, которую многие испытывают, и о том, что все люди одинаково переживают из-за того, что они словно сбиты с толку. Белла призналась, что она прекрасно понимает, о чем говорит Уиллоу. Модель также подчеркнула, что не стоит воспринимать все, что транслируется в социальных сетях, за чистую монету. "Социальные сети не реальность. Помните об этом все, кому знакомо, что такое тревога. Иногда все, что нам нужно знать, это то, что мы не одиноки. Поэтому я говорю вам, что вы не одни. Я вас люблю, вижу и слышу", — обратилась Белла к подписчикам. Она также сравнила проявление тревоги с американскими горками. У них также есть свои взлеты и падения. "У меня было много срывов и выгораний, и я осознала: нужно работать над собой, проводить время в одиночестве, чтобы разобраться со своими травмами, понять, что провоцирует негативные переживания, а что приносит радость. Так вы лучше поймете, как справиться со своей болью”, — советует Белла.
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уилл смит, звезды, знаменитости, белла хадид
23:23 10.11.2021
 
Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы

Белла Хадид призналась, что страдает от выгорания и тревожности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы. О них она сообщила в личном микроблоге.
Звезда разместила на своей странице в социальной сети несколько снимков, на которых она изображена плачущей, а также отрывок из интервью дочери Уилла Смита Уиллоу. В нем молодая певица рассуждает о тревоге, которую многие испытывают, и о том, что все люди одинаково переживают из-за того, что они словно сбиты с толку.
© Фото : @bellahadid/InstagramФотография из Instagram-аккаунта Беллы Хадид
Фотография из Instagram-аккаунта Беллы Хадид - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : @bellahadid/Instagram
Фотография из Instagram-аккаунта Беллы Хадид
Белла призналась, что она прекрасно понимает, о чем говорит Уиллоу.
"Это мои будни. Уже на протяжении многих лет", — заявила Хадид.
Модель также подчеркнула, что не стоит воспринимать все, что транслируется в социальных сетях, за чистую монету.
"Социальные сети не реальность. Помните об этом все, кому знакомо, что такое тревога. Иногда все, что нам нужно знать, это то, что мы не одиноки. Поэтому я говорю вам, что вы не одни. Я вас люблю, вижу и слышу", — обратилась Белла к подписчикам.
Она также сравнила проявление тревоги с американскими горками. У них также есть свои взлеты и падения.
"У меня было много срывов и выгораний, и я осознала: нужно работать над собой, проводить время в одиночестве, чтобы разобраться со своими травмами, понять, что провоцирует негативные переживания, а что приносит радость. Так вы лучше поймете, как справиться со своей болью”, — советует Белла.
Актриса Роуз Макгоуэн - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 12:12Шоубиз
Звезда "Зачарованных" рассказала о психологических проблемах
 
ШоубизУилл СмитзвездыЗнаменитостиБелла Хадид
 
 
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