https://ria.ru/20211110/hadid-1758443962.html

Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы

Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы - РИА Новости, 10.11.2021

Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы

Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы. О них она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:23

2021-11-10T23:23

2021-11-10T23:23

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белла хадид

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Супермодель Белла Хадид пожаловалась на психологические проблемы. О них она сообщила в личном микроблоге. Звезда разместила на своей странице в социальной сети несколько снимков, на которых она изображена плачущей, а также отрывок из интервью дочери Уилла Смита Уиллоу. В нем молодая певица рассуждает о тревоге, которую многие испытывают, и о том, что все люди одинаково переживают из-за того, что они словно сбиты с толку. Белла призналась, что она прекрасно понимает, о чем говорит Уиллоу. Модель также подчеркнула, что не стоит воспринимать все, что транслируется в социальных сетях, за чистую монету. "Социальные сети не реальность. Помните об этом все, кому знакомо, что такое тревога. Иногда все, что нам нужно знать, это то, что мы не одиноки. Поэтому я говорю вам, что вы не одни. Я вас люблю, вижу и слышу", — обратилась Белла к подписчикам. Она также сравнила проявление тревоги с американскими горками. У них также есть свои взлеты и падения. "У меня было много срывов и выгораний, и я осознала: нужно работать над собой, проводить время в одиночестве, чтобы разобраться со своими травмами, понять, что провоцирует негативные переживания, а что приносит радость. Так вы лучше поймете, как справиться со своей болью”, — советует Белла.

https://ria.ru/20210603/zacharovannye-1735394671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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уилл смит, звезды, знаменитости, белла хадид