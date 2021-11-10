17:48 10.11.2021 (обновлено: 18:31 10.11.2021)
На Украине пообещали ответ в случае прорыва границы мигрантами
Секретарь СНБО Данилов пообещал "адекватно действовать" при прорыве границы мигрантами
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Алгоритм действий (в случае прорыва границы – ред.) будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали", - сказал Данилов на брифинге в среду по итогам заседания.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководителей силовых ведомств по ситуации с мигрантами. Все ведомства получили соответствующие распоряжения. "Докладывал министр внутренних дел по этому вопросу, докладывал министр обороны, принимал участие в обсуждении главный пограничник нашей страны. Принято соответствующее решение", - добавил он.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.