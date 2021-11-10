https://ria.ru/20211110/granitsa-1758444903.html

На Украине пообещали ответ в случае прорыва границы мигрантами

На Украине пообещали ответ в случае прорыва границы мигрантами - РИА Новости, 10.11.2021

На Украине пообещали ответ в случае прорыва границы мигрантами

Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:48

2021-11-10T17:48

2021-11-10T18:31

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совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Алгоритм действий (в случае прорыва границы – ред.) будет адекватный, в соответствии с нашим законодательством. Сил и средств будет больше, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали", - сказал Данилов на брифинге в среду по итогам заседания.По его словам, президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководителей силовых ведомств по ситуации с мигрантами. Все ведомства получили соответствующие распоряжения. "Докладывал министр внутренних дел по этому вопросу, докладывал министр обороны, принимал участие в обсуждении главный пограничник нашей страны. Принято соответствующее решение", - добавил он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211109/zakharova-1758196029.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758403669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, белоруссия, польша, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии