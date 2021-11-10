https://ria.ru/20211110/granitsa-1758420975.html
Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО
Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО - РИА Новости, 10.11.2021
Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО
Союзное государство России и Белоруссии готово принять ответные меры в случае размещения войск НАТО на границе с Польшей в ходе кризиса с мигрантами, заявил РИА РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:52
2021-11-10T15:52
2021-11-10T15:52
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии готово принять ответные меры в случае размещения войск НАТО на границе с Польшей в ходе кризиса с мигрантами, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной", - сказал министр.Экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск ранее заявил, что считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе.
https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html
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Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО
Макей: Союзное государство ответит на размещение войск НАТО на границе с Белоруссией