https://ria.ru/20211110/granitsa-1758420975.html

Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО

Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО - РИА Новости, 10.11.2021

Макей пообещал ответ Союзного государства на размещение войск НАТО

Союзное государство России и Белоруссии готово принять ответные меры в случае размещения войск НАТО на границе с Польшей в ходе кризиса с мигрантами, заявил РИА РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:52

2021-11-10T15:52

2021-11-10T15:52

союзное государство

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белоруссия

польша

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нато

владимир макей

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии готово принять ответные меры в случае размещения войск НАТО на границе с Польшей в ходе кризиса с мигрантами, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Любые размещения войск повлекут адекватные ответные меры со стороны Союзного государства, как это предусмотрено военной доктриной", - сказал министр.Экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Туск ранее заявил, что считает необходимым созвать консультации в рамках НАТО по миграционному кризису на польско-белорусской границе.

https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html

белоруссия

польша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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