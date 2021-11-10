https://ria.ru/20211110/granitsa-1758416347.html
Евросоюз попросил Россию повлиять на Белоруссию
Евросоюз попросил Россию повлиять на Белоруссию - РИА Новости, 10.11.2021
Евросоюз попросил Россию повлиять на Белоруссию
Евросоюз просит РФ использовать своё влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, которые едут в ЕС через эту страну, сказал представитель... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:30
2021-11-10T15:30
2021-11-10T15:36
в мире
белоруссия
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еврокомиссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз просит РФ использовать своё влияние на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами, которые едут в ЕС через эту страну, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на пресс-конференции."Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы (президент Белоруссии Александр) Лукашенко прекратил эту деятельность", - сказал он о проблеме мигрантов.Руководство Евросоюза неоднократно заявляло, что власти Белоруссии используют мигрантов, едущих из других государств в союз через Белоруссию, для дестабилизации ситуации в ЕС.
https://ria.ru/20211110/granitsa-1758399431.html
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в мире, белоруссия, россия, евросоюз, еврокомиссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:30 10.11.2021 (обновлено: 15:36 10.11.2021)
Евросоюз попросил Россию повлиять на Белоруссию
ЕС попросил Россию повлиять на Белоруссию для решения проблемы с мигрантами