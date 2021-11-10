https://ria.ru/20211110/granitsa-1758399431.html

Мигрант назвал стоимость "путевки" в Белоруссию для беженцев

Мигрант назвал стоимость "путевки" в Белоруссию для беженцев - РИА Новости, 10.11.2021

Мигрант назвал стоимость "путевки" в Белоруссию для беженцев

"Путевка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4-5 тысяч долларов, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из мигрантов, находящихся на... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:22

2021-11-10T14:22

2021-11-10T14:27

в мире

литва

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 10 ноя – РИА Новости. "Путевка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4-5 тысяч долларов, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.В беседе с РИА Новости мигранты рассказали, что приехали в Белоруссию из Северного Ирака, Курдистана. Свои имена они не называют. Некоторые из них находились в Минске около полутора месяцев."Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путевка обошлась около четырех с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жилье в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то – только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег", - рассказал один из мигрантов.По словам беженцев, большинство рассчитывает попасть в Германию через Польшу. Оставаться в Белоруссии они не собираются. По их словам, свои действия они координируют через социальные сети, в частности, через Facebook. "Мы там (в Facebook – ред.) обсуждаем последние новости. Оттуда узнали, что нам направят гуманитарную помощь. Женщины писали об этом, потому что нам нужна вода для детей, чтобы приготовить смеси и молоко для питания", - рассказал мигрант.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/riski-1758387845.html

литва

польша

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в мире, литва, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии