14:22 10.11.2021 (обновлено: 14:27 10.11.2021)
Мигрант назвал стоимость "путевки" в Белоруссию для беженцев
Мигрант: "путевка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4 тысячи долларов
КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 10 ноя – РИА Новости. "Путевка" в Белоруссию для беженцев с Ближнего Востока стоит 4-5 тысяч долларов, об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе множество женщин и детей.
В беседе с РИА Новости мигранты рассказали, что приехали в Белоруссию из Северного Ирака, Курдистана. Свои имена они не называют. Некоторые из них находились в Минске около полутора месяцев.
"Мы направлялись из Багдада в Дамаск. Из Сирии летели в Белоруссию. Путевка обошлась около четырех с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жилье в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то – только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег", - рассказал один из мигрантов.
По словам беженцев, большинство рассчитывает попасть в Германию через Польшу. Оставаться в Белоруссии они не собираются. По их словам, свои действия они координируют через социальные сети, в частности, через Facebook. "Мы там (в Facebook – ред.) обсуждаем последние новости. Оттуда узнали, что нам направят гуманитарную помощь. Женщины писали об этом, потому что нам нужна вода для детей, чтобы приготовить смеси и молоко для питания", - рассказал мигрант.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.