https://ria.ru/20211110/granitsa-1758377367.html

На польско-белорусской границе образовалась очередь из грузовиков

На польско-белорусской границе образовалась очередь из грузовиков - РИА Новости, 10.11.2021

На польско-белорусской границе образовалась очередь из грузовиков

Огромная очередь из грузовиков образовалась на польско-белорусской границе после закрытия пункта пропуска в Кузнице, сообщила пресс-секретарь Подляской... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:43

2021-11-10T12:43

2021-11-10T12:43

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польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Огромная очередь из грузовиков образовалась на польско-белорусской границе после закрытия пункта пропуска в Кузнице, сообщила пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович журналистам в среду.В понедельник польские пограничники сообщили, что Варшава со вторника закрывает автодорожный пункт пропуска в Кузнице через границу с Белоруссией в связи с ситуацией с мигрантами. Все грузовики направляются на другие пункты пропуска."По моей информации, время ожидания на пограничном переходе в Бобровниках составляет 39 часов", - сказала Зданович."В настоящее время очередь составляет около 25 километров", - добавила она.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758373894.html

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в мире, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии