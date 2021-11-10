https://ria.ru/20211110/gosuslugi-1758334154.html

На "Госуслугах" ввели запись детей на кружки и секции

На "Госуслугах" ввели запись детей на кружки и секции - РИА Новости, 10.11.2021

На "Госуслугах" ввели запись детей на кружки и секции

Возможность записи детей в кружки и секции на портале госуслуг появилась у родителей в 13 регионах России, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:49

2021-11-10T08:49

2021-11-10T10:50

общество

госуслуги

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Возможность записи детей в кружки и секции на портале госуслуг появилась у родителей в 13 регионах России, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Заместитель председателя правительства указал, что онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Она доступна пользователям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги", где сейчас собрана информация о кружках и секциях 13 регионов."У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому. Планируется, что в ближайшее время подключатся еще несколько субъектов, а до конца года запись через "Госуслуги" в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране. Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95% из них должны предоставляться онлайн", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.В Минцифры в свою очередь указали, что на "Госуслугах" размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и так далее. Выбор и оплата занятия возможны в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на "Госуслугах" автоматически.Подобный электронный сертификат предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал - бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные власти."Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные", - сказали в Минпросвещения.

https://ria.ru/20211109/gosuslugi-1758274540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, дмитрий чернышенко, россия