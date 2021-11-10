Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/gosprogramma-1758419540.html
ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей
ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей - РИА Новости, 10.11.2021
ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей
ВТБ получил более 2,1 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму 15 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:43
2021-11-10T15:43
новости компаний - экономика
втб
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВТБ получил более 2,1 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму 15 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0, сообщает пресс-служба банка.Кредиты запрашивают предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатров, сферы дополнительного образования и других требующих поддержки отраслей. Первые сделки с клиентами заключены во Владимирской, Иркутской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком АО.ВТБ приступил к приему заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября. По условиям программы до конца года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту."С начала пандемии бизнес накопил большой опыт работы в условиях вынужденных ограничений, но есть отрасли, наиболее подверженные влиянию эпидемиологических мер. Поддержка предпринимателей – стратегическая задача ВТБ, поэтому банк начал работу по программе сразу, как было принято решение о ее возобновлении. Это еще одна возможность для среднего и малого бизнеса своевременно получить актуальную помощь − кредитные средства на льготных условиях. С первых дней мы видим высокий интерес клиентов к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах и ведем активную работу по реализации программы", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП из определенного правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев. Оформить пролонгацию по таким ранее заключенным договорам в рамках программы ФОТ 3.0 можно до 1 декабря 2021 года.
https://realty.ria.ru/20211109/ipoteka-1758203026.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_f3f340abe631a691cbd77091b08e7703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, втб, банки
15:43 10.11.2021
 

ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВТБ получил более 2,1 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму 15 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0, сообщает пресс-служба банка.
Кредиты запрашивают предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатров, сферы дополнительного образования и других требующих поддержки отраслей. Первые сделки с клиентами заключены во Владимирской, Иркутской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком АО.
ВТБ приступил к приему заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября. По условиям программы до конца года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту.
"С начала пандемии бизнес накопил большой опыт работы в условиях вынужденных ограничений, но есть отрасли, наиболее подверженные влиянию эпидемиологических мер. Поддержка предпринимателей – стратегическая задача ВТБ, поэтому банк начал работу по программе сразу, как было принято решение о ее возобновлении. Это еще одна возможность для среднего и малого бизнеса своевременно получить актуальную помощь − кредитные средства на льготных условиях. С первых дней мы видим высокий интерес клиентов к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах и ведем активную работу по реализации программы", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.
Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП из определенного правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.
Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев. Оформить пролонгацию по таким ранее заключенным договорам в рамках программы ФОТ 3.0 можно до 1 декабря 2021 года.
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 12:31
ВТБ снизил до 10% размер первого взноса для ипотеки на загородные дома
 
Новости компаний - ЭкономикаВТББанки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Камчатские северные олени перестали быть на грани вымирания
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Камчатские северные олени перестали быть на грани вымиранияГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы