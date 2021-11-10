https://ria.ru/20211110/gosprogramma-1758419540.html

ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей - РИА Новости, 10.11.2021

ВТБ принял заявки по новой госпрограмме ФОТ 3.0 на 15 млрд рублей

ВТБ получил более 2,1 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму 15 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:43

2021-11-10T15:43

2021-11-10T15:43

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВТБ получил более 2,1 тысячи заявок от бизнеса на общую сумму 15 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0, сообщает пресс-служба банка.Кредиты запрашивают предприятия ресторанного, гостиничного бизнеса и туристических услуг, кинотеатров, сферы дополнительного образования и других требующих поддержки отраслей. Первые сделки с клиентами заключены во Владимирской, Иркутской, Оренбургской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Ямало-Ненецком АО.ВТБ приступил к приему заявок по возобновленной госпрограмме ФОТ 3.0 с 25 октября. По условиям программы до конца года предприниматели могут оформить кредит по ставке 3% годовых на 18 месяцев. В первые полгода заемщик освобождается от уплаты основного долга и процентов по кредиту."С начала пандемии бизнес накопил большой опыт работы в условиях вынужденных ограничений, но есть отрасли, наиболее подверженные влиянию эпидемиологических мер. Поддержка предпринимателей – стратегическая задача ВТБ, поэтому банк начал работу по программе сразу, как было принято решение о ее возобновлении. Это еще одна возможность для среднего и малого бизнеса своевременно получить актуальную помощь − кредитные средства на льготных условиях. С первых дней мы видим высокий интерес клиентов к этому инструменту поддержки во всех федеральных округах и ведем активную работу по реализации программы", − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, слова которого приводит пресс-служба.Подать заявку на льготный кредит могут юридические лица и ИП из определенного правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Средства могут быть направлены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.Клиенты, уже получившие в марте-июле 2021 года льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, могут увеличить срок их погашения с 6 до 12 месяцев. Оформить пролонгацию по таким ранее заключенным договорам в рамках программы ФОТ 3.0 можно до 1 декабря 2021 года.

https://realty.ria.ru/20211109/ipoteka-1758203026.html

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