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Службы Москвы мониторят состояние опасных участков дорог из-за гололеда
Службы Москвы мониторят состояние опасных участков дорог из-за гололеда - РИА Новости, 10.11.2021
Службы Москвы мониторят состояние опасных участков дорог из-за гололеда
Службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог из-за гололеда в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:51
2021-11-10T20:51
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Службы Москвы мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог из-за гололеда в ночь на четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что с 21.00 среды и до 09.00 четверга в столице ожидаются осадки в виде снега и дождя, временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы."Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.Уточняется, что горожанам стоит быть предельно внимательными на улице.
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общество, москва
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Службы Москвы
мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог из-за гололеда в ночь на четверг, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что с 21.00 среды и до 09.00 четверга в столице ожидаются осадки в виде снега и дождя, временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от минус 1 до плюс 1, что может способствовать образованию гололедицы.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог – мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. При необходимости в местах образования скользкости проведем выборочную противогололедную обработку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что горожанам стоит быть предельно внимательными на улице.