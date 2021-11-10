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Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти
Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти
Все граждане РФ, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, должны поставить прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:20
2021-11-10T15:55
татьяна голикова
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все граждане РФ, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, должны поставить прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба. Потому что на сегодняшний день мы видим, что граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизни которых имеют фатальный исход, не вакцинированы", - сказала Голикова.Она отметила, что это позволит россиянам достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. "На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, минимум которого мы должны достичь, - 80% населения страны с учетом вакцинированных и переболевших", - сказала Голикова.
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татьяна голикова, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
15:20 10.11.2021 (обновлено: 15:55 10.11.2021)
 
Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти

Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации против COVID-19 должны ее пройти

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все граждане РФ, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, должны поставить прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба. Потому что на сегодняшний день мы видим, что граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизни которых имеют фатальный исход, не вакцинированы", - сказала Голикова.
Она отметила, что это позволит россиянам достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. "На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, минимум которого мы должны достичь, - 80% населения страны с учетом вакцинированных и переболевших", - сказала Голикова.
 
Татьяна ГоликоваОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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