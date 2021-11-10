https://ria.ru/20211110/golikova-1758413378.html

Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти

Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова: все россияне без медотвода от вакцинации должны ее пройти

Все граждане РФ, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, должны поставить прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:20

2021-11-10T15:20

2021-11-10T15:55

татьяна голикова

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Все граждане РФ, которые не имеют медицинского отвода от вакцинации против коронавируса, должны поставить прививку, чтобы страна смогла достичь коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Все граждане РФ, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто пройти вакцинацию. Убедительная просьба. Потому что на сегодняшний день мы видим, что граждане, которые попадают в реанимацию и, к сожалению, жизни которых имеют фатальный исход, не вакцинированы", - сказала Голикова.Она отметила, что это позволит россиянам достичь необходимого уровня коллективного иммунитета. "На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета, минимум которого мы должны достичь, - 80% населения страны с учетом вакцинированных и переболевших", - сказала Голикова.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19