https://ria.ru/20211110/gaz-1758479765.html
Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией
Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией - РИА Новости, 10.11.2021
Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон считает, что на сегодняшний день существует всего два варианта погашения исторического долга "Молдовагаз" -... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T22:09
2021-11-10T22:09
2021-11-10T22:09
в мире
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газпром
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон считает, что на сегодняшний день существует всего два варианта погашения исторического долга "Молдовагаз" - это использование бюджетных средств или включение долга в тариф."Есть текущие долги, которые скорее всего частично покроют за счет госбюджета, частично за счет граждан. И есть исторические долги — около 700 миллионов долларов, эти деньги можно вернуть двумя путями: либо правительство переведет деньги "Молдовагаз" за счет внутренних или внешних ресурсов, либо долги будут включены в тариф", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.По его словам, внутренних резервов "Молдовагаза" точно не хватит, чтобы погасить долг."Молдавия взяла на себя обязательство погасить текущие и исторические долги иначе автоматически будет расторгнут договор о поставках газа, подписанный в конце октября", - добавил Додон.Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года говорила, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211109/moldaviya-1758233970.html
https://ria.ru/20211104/gaz-1757703784.html
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в мире, молдавия, газпром, игорь додон, майя санду, молдовагаз
Додон нашел способ погасить долг Молдавии перед Россией
Додон: долг "Молдовагаза" может быть погашен за счет госбюджета Молдавии или роста тарифа