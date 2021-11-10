Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/gaz-1758387151.html
Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе"
Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе" - РИА Новости, 10.11.2021
Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе"
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что решение проблемы долга непризнанного Приднестровья за газ должно быть найдено политическим... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:21
2021-11-10T13:40
приднестровская молдавская республика
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21a96f1a9963354bba565ebc9a16bfbd.jpg
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что решение проблемы долга непризнанного Приднестровья за газ должно быть найдено политическим путем."Вопрос долга Приднестровья будет обсуждаться в рамках молдавско-российской межправительственной комиссии. Мы говорили о разных возможностях, например, о переводе долга на компанию "Тираспольтрансгаз". Для решения этой проблемы нужно политическое решение", - заявил Чебан.По его словам, долг Приднестровья на сегодняшний день превышает 7 миллиардов долларов, поэтому решение этой проблемы будет довольно сложной. Однако он подчеркнул, что во время переговоров с руководством "Газпрома" в конце октября не поднимался вопрос о дальнейших поставках газа в Молдавию в обход Приднестровья.Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов. Молдавия в 2022 году проведет аудит долга компании "Молдовагаз", после чего обсудит с "Газпромом" план погашения задолженности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20211108/pridnestrove-1758005324.html
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757209133_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_8a409d833d03453fa1775e2445a67714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приднестровская молдавская республика, молдовагаз
13:21 10.11.2021 (обновлено: 13:40 10.11.2021)
 
Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе"

"Молдовагаз": решение проблемы долга Приднестровья за газ надо найти политическим путем

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что решение проблемы долга непризнанного Приднестровья за газ должно быть найдено политическим путем.
"Вопрос долга Приднестровья будет обсуждаться в рамках молдавско-российской межправительственной комиссии. Мы говорили о разных возможностях, например, о переводе долга на компанию "Тираспольтрансгаз". Для решения этой проблемы нужно политическое решение", - заявил Чебан.
Учения артиллерийских подразделений ВС ПМР совместно с мотострелковым подразделением ОГРВ. 19 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 09:52В мире
В конгрессе США потребовали вывести российские войска из Приднестровья
По его словам, долг Приднестровья на сегодняшний день превышает 7 миллиардов долларов, поэтому решение этой проблемы будет довольно сложной. Однако он подчеркнул, что во время переговоров с руководством "Газпрома" в конце октября не поднимался вопрос о дальнейших поставках газа в Молдавию в обход Приднестровья.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов. Молдавия в 2022 году проведет аудит долга компании "Молдовагаз", после чего обсудит с "Газпромом" план погашения задолженности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43Камчатские северные олени перестали быть на грани вымирания
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Лента новостейМолния
Камчатские северные олени перестали быть на грани вымиранияГинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы