https://ria.ru/20211110/gaz-1758387151.html

Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе"

Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе" - РИА Новости, 10.11.2021

Проблему с долгом Приднестровья за газ надо решать, заявили в "Молдовгазе"

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что решение проблемы долга непризнанного Приднестровья за газ должно быть найдено политическим... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:21

2021-11-10T13:21

2021-11-10T13:40

приднестровская молдавская республика

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил на брифинге в среду, что решение проблемы долга непризнанного Приднестровья за газ должно быть найдено политическим путем."Вопрос долга Приднестровья будет обсуждаться в рамках молдавско-российской межправительственной комиссии. Мы говорили о разных возможностях, например, о переводе долга на компанию "Тираспольтрансгаз". Для решения этой проблемы нужно политическое решение", - заявил Чебан.По его словам, долг Приднестровья на сегодняшний день превышает 7 миллиардов долларов, поэтому решение этой проблемы будет довольно сложной. Однако он подчеркнул, что во время переговоров с руководством "Газпрома" в конце октября не поднимался вопрос о дальнейших поставках газа в Молдавию в обход Приднестровья.Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов. Молдавия в 2022 году проведет аудит долга компании "Молдовагаз", после чего обсудит с "Газпромом" план погашения задолженности.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/pridnestrove-1758005324.html

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приднестровская молдавская республика, молдовагаз